Wittgenstein/Frankenberg: Nachfolge für Kinderarzt gesichert

Wittgenstein/ Frankenberg. Das MVZ Frankenberg hat die Zukunft der Kinderarztpraxis in Frankenberg gesichert und stellt die Nachfolgerin von Dr. Enders vor.

Das Medizinische Versorgungszentrum Frankenberg, eine Tochtergesellschaft des Kreiskrankenhauses Frankenberg, hat sich um den freiwerdenden Kassenarztsitz bei der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen beworben. Bei der letzten Sitzung der KV-Hessen wurde diese Bewerbung nun angenommen und der Zuschlag an das MVZ erteilt. Die Praxis eröffnete am 9. Oktober.

„Wir sehen uns in der Verantwortung, die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet Frankenbergs aktiv mit zu gestalten und zukunftsfähig aufzustellen, auch für die jüngsten Mitbürger des Landkreises. Mit unserem weit gefächerten Angebot für ambulante medizinische Betreuung in unserem angegliederten MVZ gehen wir schon geraume Zeit den Weg zu einer Verzahnung der ambulanten und stationären Angebote, welcher in der Zukunft nach unserer Auffassung richtungsweisend sein wird“, erklärt Geschäftsführerin Margarete Janson.

Entscheidende Phase für die Gesundheit

„Ob Routineuntersuchungen, Impfungen oder die Behandlung von Krankheiten: Kinder befinden sich in einer wichtigen und entscheidenden Phase des Wachstums und ihrer Entwicklung – und brauchen daher auch eine spezielle medizinische Betreuung“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des Kreiskrankenhauses, Landrat Jürgen van der Horst. „Die kinderärztliche Versorgung in Waldeck-Frankenberg sicherzustellen, hat dabei Priorität in der Gesundheitsversorgung“, so der Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernent des Landkreises Karl-Friedrich Frese weiter. In Frankenberg sei der Übergang gut gelungen. „Mit Frau Malakeh Dali konnten wir eine erfahrene Kinderärztin für den Sitz in Frankenberg gewinnen“, betonen Landrat und Erster Kreisbeigeordneter. „Auch für den Nordkreis arbeiten wir hier gemeinsam mit Hochdruck an einer zukunftsfähigen Lösung.“

Praxis erhalten und Team übernommen

„Wir sind glücklich darüber, nicht nur den Arztsitz erhalten zu haben, sondern auch das eingespielte und hoch qualifizierte Team der Praxis übernehmen zu dürfen. So sehen sich die Eltern und Kinder ihren gewohnten Ansprechpartnerinnen gegenüber, was natürlich einen großen Vorteil hat“, ergänzt Dr. Ursula Delavier, die ärztliche Leiterin des MVZ. Die Kinderarzt-Sprechstunden werden in separierten Räumen des Kreiskrankenhauses stattfinden. Die Versorgung der kleinen Patienten wird mit Malakeh Dali eine erfahrene, vom MVZ angestellte Kinderärztin übernehmen, die dazu nach Frankenberg gezogen ist. Für die Kinder und Eltern hat die Nähe der Praxis zu den anderen Fachrichtungen des MVZ und der medizinischen Infrastruktur des Krankenhauses den Vorteil, dass der Weg nicht weit ist, sollte mal eine Röntgenaufnahme nötig sein, oder die zusätzliche Meinung eines Chirurgen, Neurologen oder internistischen Arztes eingeholt werden.

Dr. Enders beglückwünscht die neue Kinderärztin des MVZ Malakeh Dali zur Neueröffnung. Sein Praxisteam wechselt mit ins MVZ. Zur <br/>Eröffnung gratulierten auch Karl-Friedrich Frese (Gesundheitsdezernent des Landkreises Waldeck-Frankenberg), Margarete Janson<br/>(Geschäftsführerin MVZ Frankenberg), Landrat Jürgen van der Horst und Stadträtin Martina Wiechens Foto: KKH Frankenberg / KH Frankenberg

Ansprechpartner

Auch das Team des Vorgängers Dr. Enders freut sich auf die neue Ärztin und die neuen Räumlichkeiten. Die Terminvergabe erfolgt weiterhin über 06451-72720 der Praxis des Kinderarztes, die das MVZ übernimmt.

Das Kreiskrankenhaus möchte aber auch einen besonderen Dank an Dr. Enders richten, der mit viel Hingabe über Jahre die kinderärztliche Versorgung in Frankenberg und Umgebung sichergestellt hat.

Die neue Ärztin

Malakeh Dali wurde in Latakia, eine Hafenstadt im Nordwesten Syriens geboren. Nach ihrem Medizinstudium begann sie 2003 ihre ärztliche Tätigkeit in der Kinder- und Jugendmedizin, zunächst in ihrer Heimat. 2008 kam sie nach Deutschland. Nach ihrer Elternzeit arbeitete sie zunächst in Stralsund und in Bergen auf Rügen, später in Mechernich (NRW). 2019 erwarb sie die deutsche Anerkennung als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und wechselte dann in die ambulante Versorgung als angestellte Fachärztin, zuletzt im Medizinzentrum Köln-Bonn.

Dr. Enders hat unter der Zusage, dass die Patientenversorgung nach seiner Praxisschließung weitergeht, bereits etliche Termine für den Herbst vergeben. Eine automatische Übernahme der Patienten ist nicht zulässig, da alle Eltern selbstverständlich das Recht auf freie Arztwahl haben. Jedoch werden alle Bestands-Patienten von Dr. Enders bevorzugt in die MVZ-Kinder und Jugendmedizin übernommen, wenn sie es wünschen. Dr. Enders wird dem MVZ dazu seine Patientenakten zur Verfügung stellen. Zu diesem Zweck müssen alle Eltern beim ersten Besuch mit ihren Kindern im MVZ eine Einverständniserklärung unterschreiben. Erst dann ist der Zugriff auf die Akte datenschutzrechtlich möglich. Ist dies nicht gewünscht, wird eine neue Patientenakte angelegt.

