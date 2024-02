Wittgenstein: Frühlingsmarkt, Party und Harry-Potter-Musik

Wittgenstein Livemusik, Wanderungen oder Partystimmung? Wir verraten, was am Wochenende in und um Wittgenstein los ist.

Endlich ist es wieder so weit: Das Wochenende steht kurz bevor! Dann wird unter anderem Doc Caro erneut ins Wittgensteiner Land kommen. Wer keine Karte mehr bekommen hat, findet in und um Wittgenstein am kommenden Wochenende, 16. bis 18. Februar, weitere Veranstaltungen, die besucht werden können.

Mein Tipp

Wer Lust auf eine Après-Ski-Party hat, der ist am Samstagabend in Beddelhausen genau richtig. Dort lädt die Braugemeinschaft Edertal ab 19 Uhr zu sich ein. Mit dabei ist dann auch DJ Pitz.

Für Musikliebhaber

Harry-Potter-Fans aufgepasst: Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr im großen Saal der Siegerlandhalle „The Magical Music of Harry Potter“ - ein Konzertabend mit dem London Philharmonic & Symphonic Film-Orchester statt. Das Programm umfasst die Musik von verschiedenen Oscar-prämierten Komponisten.

Im Rampenlicht

Gleich zweimal liest der Wittgensteiner Autor Wolfgang Breuer aus seinem neuen Kriminalroman „Wisent-Wahn“. Eine Lesung findet am Freitagabend um 18.30 Uhr im Vereinsheim des Erndtebrücker Schießvereins „Am Fuchsrain“ statt. Am darauffolgenden Samstag liest Breuer dann in Feudingen. Die SGV-Abteilung Oberes Lahntal Feudingen lädt hierzu in die Räumlichkeiten der Alten Schule in Feudingen ein. Los geht es um 19 Uhr.

Sporthighlight der Woche

Am Sonntag können wieder alle, die nicht gern alleine Wandern gehen, an der Singlewanderung teilnehmen. Ziel der Wandertour wird diesmal Freudenberg - Niederholzklau sein. Start ist um 13 Uhr. Dann geht es auf eine kleine, etwa 6,5 Kilometer lange Rundwanderung. Weitere Infos, Treffpunkt und Anmeldung gibt es unter 0152/01752274 (gern per WhatsApp).

Mal was anderes

Für bunte Frühlingsstimmung sorgen am Samstag und Sonntag verschiedenste Aussteller mit ausgesuchtem Kunsthandwerk im Bad Laaspher Haus des Gastes. Dort findet der diesjährige Frühlingsmarkt statt.

