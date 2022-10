Wittgenstein: Für Leseratten nur noch drei Buchhandlungen

Wittgenstein. Im Altkreis Wittgenstein kämpfen Ladeninhaber gegen die Übermacht des Online-Handels. So sind die Buchhändler für ihre Kundschaft aufgestellt.

Die fortschreitende Digitalisierung macht den örtlichen Buchhandlungen im Altkreis Wittgenstein merklich zu schaffen. Nachdem die Buchhandlung Weiand in Erndtebrück vor knapp vier Jahren ihre Türen schloss, gibt es inzwischen nur noch drei Buchhandlungen im gesamten Altkreis Wittgenstein. Während der Online-Handel boomt, versucht sich der Buchhandel über Wasser zu halten. Dabei bieten öffentliche Buchhandlungen zahlreiche Vorteile, die Anbieter wie Amazon nicht leisten können.

Lesen Sie auch: Berleburg: Buchhandlung MankelMuth eröffnet mit neuem Konzept

Im persönlichen Gespräch können etwa die genauen Wünsche der Kunden und Kundinnen besser herausgefiltert werden. Die Folge: Ein besseres Lese-Erlebnis für den Käufer. Auch die persönliche Nähe zum Kunden ist ein Gut, das der Online-Kauf nicht bieten kann. Der Austausch mit Experten, die ihr Fach verstehen, führt zu einem besseren Verständnis des Kunden-Interesses. Dazu bekommt der Käufer schon vorab Empfehlungen über anstehende Neuveröffentlichungen von Literatur, die zum eigenen Profil passen. Ein Buchladen soll als Wohlfühloase fungieren, in der ein reger Austausch über das Leben und die Welt stattfinden kann, erläutert Monika Schröder, Besitzerin der Berleburger Buchhandlung.

Trotz aller Krisen optimistisch

Schröder blickt trotz aller Krisen optimistisch in die Zukunft und sieht eine gute Entwicklung im Buchhandel: „Trotz der schwierigen Grundsituation ist die Entwicklung positiv. Jeder sehnt sich nach einem Buch. Es ist etwas Schönes zu lesen und die Probleme um sich herum zu vergessen. Die Kunden genießen es momentan einfach mal wieder, in die Lesewelt abzutauchen.“

Lesen Sie auch: Handel: Bad Berleburg hat ab jetzt zwei Buchhandlungen

Neben der Berleburger Buchhandlung gibt es mit der Buchhandlung MankelMuth in Bad Berleburg und der Buchhandlung Blöcher in Bad Laasphe noch zwei weitere Anlaufstationen für Literatur-Liebhaber. Wer genug vom Online-Handel hat und Lesbares nach einem persönlichen Gespräch kaufen möchte, wird hier fündig.

Innhaberin Monika Schröder präsentiert ein Buch aus Holz vor dem Eingang ihrer Berleburger Buchhandlung an der Poststraße. Foto: Ramona Richter

Buchhandlung MankelMuth

Die Buchhandlung MankelMuth aus Bad Berleburg verfügt über ein reichhaltiges Sortiment an Literatur aus verschiedenen Genres. Ob Biografie, Krimi oder Sachbuch – in der Buchhandlung MankelMuth ist für jeden etwas dabei. MankelMuth beteiligt sich am Bad Berleburger Literaturpflaster und bietet Lesungen für Interessierte an. Die nächste Lesung findet am Donnerstag den 20. Oktober am Amtsgericht statt. Schriftsteller Javier Cercas wird dann sein aktuelles Werk „Die Erpressung“ vorstellen.

Lesen Sie auch: Laaspher Autor: „Ich zeige die Ruchlosigkeit Krimineller“

Die Buchhandlung MankelMuth findet sich in der Graf-Casimir-Straße 7 und ist unter der folgenden Rufnummer erreichbar: Tel. 02751/ 920812. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr. Außerdem bietet die Buchhandlung ihren Kunden einen Online-Shop an: https://mankelmuth.buchhandlung.de/shop/.

Berleburger Buchhandlung

Die Berleburger Buchhandlung bietet eine fundierte Auswahl aus der aktuellen Literatur. In diesem Jahr liegt der Fokus des Sortiments auf bekannter spanischer Literatur – damit folgt die Berleburger Buchhandlung der Frankfurter Buchmesse, die Spanien in diesem Jahr als Ehrengast auserkoren hat. Neben Buchwaren können auch Kalender-Variationen erworben werden. Wer im freundlichen Ambiente nach dem passenden Buch für die anstehende Weihnachtszeit sucht, ist hier genau richtig.

Lesen Sie auch: 29. Berleburger Literaturpflaster mit vielen Highlights

Die Adresse der Berleburger Buchhandlung: Poststraße 19. Dort ist sie unter folgender Rufnummer erreichbar: Tel. 02751/9200500. Öffnungszeiten: jeweils Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, und Samstag, 9 bis 13 Uhr.

Buchhandlung Blöcher

Die Buchhandlung Blöcher aus Bad Laasphe besticht durch eine große Auswahl aus neuen Büchern. Neben Bestsellern und Neuererscheinungen findet sich ein großes Sortiment aus unterschiedlichsten Genres in den Regalen wieder. Die Buchhandlung Blöcher legt großen Wert auf persönliche Beratungen und unterstützt Kunden in ihrer Entscheidungsfindung.

Lesen Sie auch: Museen und Büchereien: Sind Kulturstätten noch finanzierbar?

Die Buchhandlung Blöcher ist in der Bahnhofstraße 2 im Zentrum von Bad Laasphe beheimatet. Der Laden ist unter folgender Rufnummer erreichbar: Tel. 02752/5925. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr, 14 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr. Zudem betreibt das Geschäft einen Online-Shop: https://bloecherbuch.buchhandlung.de/shop/.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein