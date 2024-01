Wittgenstein: Glatte Straßen sorgen für viele Unfälle

Wittgenstein 22 Mal rückten die Einsatzkräfte bis Montagmittag zu Verkehrsunfällen im Kreisgebiet aus. Auch in Wittgenstein wurden einige gemeldet.

Schneefall und glatte Straßen sorgten am Montag für einen einsatzreichen Morgen für die Einsatzkräfte im Kreisgebiet. Wie die Polizei mitteilt, rückten die Beamten bis zum Mittag allein zu 22 Verkehrsunfällen aus - einige von ihnen ereigneten sich im Wittgensteiner Land. „Es blieb glücklicherweise immer bei Sachschäden“, heißt es.

Unter anderem kam es auf der Landstraße 718 zwischen Banfe und Fischelbach zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer in den Graben rutschte. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Es blieb bei einem Sachschaden. Nur wenig später - gegen 10 Uhr - kam es auf der Landstraße 719 zwischen der Siegquelle und dem Abzweig Eisenstraße in Richtung Benfe zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall ebenfalls niemand, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf einen mittleren vierstelligen Wert.

In zwei Fällen im Kreisgebiet kamen laut Polizei Autofahrer wegen der Straßenverhältnisse ins Schleudern - „in Bad Laasphe ,In der Gasse‘ endete die Fahrt vor einer Hauswand.“ Wie die Polizei in einer Pressemitteilung mitteilt, kam es bis in die Mittagsstunden in Siegen-Wittgenstein „an zahlreichen Steigungsstrecken zu Verkehrsbehinderungen, weil sich Lkw festgefahren hatten“. Auch in den kommenden Stunden könnte es durch die winterlichen Straßenverhältnisse weiterhin zu Störungen im Straßenverkehr kommen. Daher appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer: „Bitte fahren Sie vorsichtig und kommen Sie sicher an ihr Ziel.“

