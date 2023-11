Wittgenstein: Gleich sechs Adventsmärkte am 1. Advent

Der Romantische Weihnachtsmarkt in Diedenshausen lockt jährlich viele Menschen in den Ort.

Wittgenstein Weihnachtsmarkt, Kinoeröffnung und Theater: Das sind unsere Freizeittipps für das Wochenende vom 1. bis 3. Dezember.

Es ist wieder soweit: Das Wochenende naht und wir haben wieder einige Freizeittipps für die Zeit vom 1. bis 3. Dezember.

Mein Tipp

Zum ersten Advent ist mein Tipp natürlich: Ab auf den Weihnachtsmarkt. Und davon finden an diesem Wochenende in Wittgenstein gleich sechs statt. Unter anderem findet am Samstag der Adventszauber in Birkelbach und der Weihnachtsmarkt in Volkholz statt – ebenso der romantische Weihnachtsmarkt in Diedenshausen.

In Bad Laasphe gibt es das komplette Wochenende über einen Weihnachtsmarkt – ebenfalls in und an der Wisenthütte in Wingeshausen sowie an und in der Jausenstation Wallachei in Elsoff. In diesem Jahr feiern die Weihnachtstreffs an folgenden Standorten ihre Premiere: Hubertus-Stuben, Alte Schule, Goetheplatz-Café und Café Anno Dazumal und ab dem zweiten Advent auch am neuen Capitol.

Für die ganze Familie

Im evangelischen Jugendheim in Erndtebrück wird es am Samstag ab 15 Uhr musikalisch. Die beiden Rentiere Uwe und Peter warten auf den Weihnachtsmann. Und damit ihnen nicht langweilig wird, singen sie Lieder und erforschen den Klang der fünften Jahreszeit. Weitere Infos unter 02733/53350.

Kinonachmittag

Wie wäre es mit einem Kinonachmittag mit der ganzen Familie? In Wittgenstein bieten ab Samstag gleich zwei Kinos spannende Filme. Neben dem Residenz-Kino-Center in Bad Laasphe eröffnet das Neue Capitol in Bad Berleburg.

Mal was anderes

Am Samstag, 19.30 Uhr, befragt Anna Gschnitzer in „Einfache Leute“ die (Un-)Möglichkeit sozialer Mobilität: „Ist es wirklich zu schaffen, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden? Bestimmt nicht schon das Herkunftsmilieu, welche Wege man im Leben einschlagen kann?“, sind Fragen, um die es am Bruchwerk Theater in Siegen geht. Infos: 0271/80918968.

