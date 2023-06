Wittgenstein: Golfclub hofft auf Förderung für Sanitäranlage

Sassenhausen. In Sassenhausen ist die Situation nicht mehr Zeitgemäß. Der Golfclub erklärt, warum er anbauen muss und weshalb Leader-Fördergeld helfen kann.

Panoramablicke erleben – das können Wanderer, Biker und vor allem auch die Mitglieder des Golfclubs Wittgensteiner Land oberhalb von Sassenhausen. Schon seit vielen Jahren ist das Areal der Golfer auch ein beliebtes Ausflugsziel von Gästen, die nicht Mitglied im Verein sind. „Und es werden immer mehr“, berichtet Eckehard Hof, stellvertretender Vorsitzender des Golfclubs Wittensteiner Land.

Und auch was die Mitglieder betrifft werden es immer mehr. 2008 startete der Club mit elf, heute sind es 500 Sportbegeisterte. „Wir haben immer von einer solchen Zahl geträumt, aber nie damit gerechnet.“ Die vielen Mitglieder sind mit ein Grund, warum das alte Clubhaus nun erweitert und energetisch ertüchtigt werden soll – am liebsten mithilfe der aktuellen Leader-Projektierung.

Mitgliederzahl hat die 500er Marke erreicht

Dabei war die Idee, das Clubhaus zu erweitern, ein fließender Prozess. „Unsere Mitgliederzahl ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Der Bedarf beim Club war da. Hinzu kommt, dass auch immer mehr Touristen kommen und auch Veranstaltungen wurden immer wieder angefragt.“ Das Problem: „Wir haben nur je ein WC für Damen und Herren“, berichtet Matthias Heß, Vorstandsmitglied im Golfclub Wittgensteiner Land. Zudem sind die Sanitäranlagen nicht mehr zeitgemäß, „vor allem nicht barrierefrei. Feierlichkeiten, Veranstaltungen und Firmenevents konnten aufgrund der Einschränkungen nicht durchgeführt werden.“ Das soll sich mit einem Anbau künftig ändern.

Lesen Sie auch:

Die Sanitäranlagen im Clubhaus des Golfclubs Wittgensteiner Land: Durch einen Anbau könnten sie erneuert werden. Foto: Eckehard Hof / Privat

Geplant ist ein Anbau in Holzständerbauweise – so wie auch das Vereinsheim gebaut wurde. Im Projekt geplant sind hier 75 Quadratmeter in westliche Richtung. Ein kompletter Neubau des Vereinsheims kommt für die Mitglieder des Golfclubs nicht in Frage. „Unsere Mitglieder und auch die Touristen, die dort hoch kommen, lieben den urigen Charakter des Clubhauses. Und das möchten wir auch weiterhin unbedingt beibehalten“, sagt Hof. Und auch sein Vorstandskollege fügt hinzu: Viele beneiden uns wegen der Örtlichkeiten und sagen, dass es bei uns oben in Sassenhausen wie in den Alpen sei.“

Viele Touristen, Wohnmobilisten und Wanderer kommen vorbei

Schon jetzt haben auch Nichtmitglieder die Möglichkeit, sich dort oben am Clubhaus niederzulassen und dort ein kleines Päuschen zu machen. „Wir haben dort oben keine Gastronomie – aber wir haben Kühlschränke mit kühlen Getränken, die auch heute schon den Gästen zur Verfügung stehen“, so Hof. Mit dem Anbau – und damit auch neuen Sanitäranlagen – könnte der Ort noch einmal mehr aufgewertet werden. „Mit entsprechender sanitärer Infrastruktur und einem elektronischen Zugangssystem rund um die Uhr könnten auch Wohnmobil-Gäste intensiver beworben werden.“ Denn auch sie besuchen die Anlage gern. Aktuell gibt es dort oben einen Wohnmobilstellplatz.

Barrierefreiheit

Grundsätzlich werde mit den neuen Räumlichkeiten und der Barrierefreiheit oberhalb von Sassenhausen neun Chancen aufgetan: So könnten auch größere Firmenevents dort stattfinden – unter anderem in Verbindung mit Kooperationen mit Catering- und Gastronomie-Angeboten aus der Region. „Das ist uns sehr wichtig, dass das Essen wenn von regionalen Anbietern kommt“, sind sich beide einig. Und auch weitere Kooperationen seien durch die Erweiterung denkbar.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich schätzungsweise auf 418.000 Euro. Hierfür wird die volle Förderung von 236.000 Euro beantragt. „Wir hoffen, dass wir die Förderung erhalten. Allein können wir das als Verein nicht schultern“, so Eckehard Hof. Am liebsten würde er bereits im Herbst dieses Jahres mit dem Bauvorhaben starten. „Dann hätten wir bis Winter die Hülle geschlossen und könnten bis zum Frühjahr innen ausbauen. Aber das hängt natürlich alles davon ab, ob wir eine Förderung erhalten oder nicht.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein