Wittgenstein: Gratis per Bahn zum Westfälischen Schützentag

Der 66. Westfälische Schützentag in Erndtebrück war ein voller Erfolg. (Bild) In diesem Jahr findet er in Berghausen statt.

Berghausen. Um bequem zum Westfälischen Schützentag zu gelangen, können Bürger an der Bahn-Strecke Erndtebrück – Bad Berleburg ein kostenloses Angebot nutzen.

Anlässlich des Westfälischen Schützentages in Berghausen und der Straßensperrung der L 553 an diesem Tag, möchte der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) als Aufgabenträger des Schienenverkehrs in der Region und die Hessische Landesbahn (HLB) als durchführendes Eisenbahnunternehmen den Bürgern an der Strecke Erndtebrück – Bad Berleburg durch eine kostenlose Fahrt mit der Bahn eine stressfreie Fahrt zu diesem Event bieten.

Die Züge fahren von Erndtebrück nach Bad Berleburg und zurück im gewohnten Stundentakt. Das kostenfreie Angebot gilt am Samstag, 14. Oktober, von 12 bis 17 Uhr.

