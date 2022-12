Gefrierender Regen: Bisher 70 Unfälle und Schulausfälle

Wittgenstein. Die Polizei zählt über 70 Unfälle in Siegen-Wittgenstein. Es gibt keinen geregelten Schulbetrieb, aber die Zeichen stehen auf Entspannung.

Glatteis wegen überfrierenden Regen hat von Montagmorgen bis zum Mittag im Kreis Siegen-Wittgenstein für erhebliche Probleme und Verzögerungen im Berufs- und Schulverkehr gesorgt. Die Verkehrsbetriebe Westfalen Süd hatten zwischenzeitlich den Schulbusverkehr eingestellt.

Gegen 9 Uhr am Morgen zählte die Leitstelle in Siegen bereits über 60 Verkehrsunfälle, die auf Glatteis zurückzuführen sind. Am Nachmittag lag die Bilanz bei über 70. Die gute Nachricht: Es blieb bei Sachschäden. Niemand wurde verletzt. Ähnlich war das Bild auch im angrenzenden Hessen. So meldete das Polizeipräsidium ebenfalls rund 70 Unfälle mit größtenteils Blechschäden.

Unfallserie in Siegen-Wittgenstein

Der Großteil der Unfälle im Kreis Siegen-Wittgenstein ereignete sich im Siegerland. In Wittgenstein wurde die Polizei bis 12 Uhr zu fünf Einsätzen gerufen. In Schüllar ist um 9 Uhr ein Pkw gegen einen anderen gerutscht. Am Hof Wolfsgraben rutschte gegen 10.15 Uhr ein Fahrzeug in einen Graben. Dazu gab es in Bad Laasphe zwei Unfälle. In einem Fall ist unter anderem ein Autofahrer gegen 8.30 Uhr durch den glatten Untergrund gegen den Zaun eines Nachbarn gerutscht. Ein fünfter Unfall wurde in Erndtebrück gemeldet. Wie Polizei-Pressesprecher Niklas Zankowski berichtete, war die Polizei selbst durch das Glatteis stark behindert worden und konnte einige Einsatzstellen nicht sofort anfahren.

Mit Blick auf das Wetter zeichnet sich laut Polizei aber eine mögliche Entspannung der Lage bis zum Nachmittag ab. Dennoch mahnen die Behörden zu besonderer Vorsicht und zur Vermeidung unnötiger Fahrten.

Situation an den Schulen

Die Schulen in Wittgenstein reagierten ebenfalls auf die schwierige Wetterlage. Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden berichtete: „Die Verwaltung konnte heute Morgen Rücksprache mit den Schulleitungen der Grundschulen Banfe und Bad Laasphe halten. An beiden Schulen wurden die Eltern informiert, dass die Schulen zwar nicht geschlossen sind, aber die Eltern frei entscheiden können, ob es die Gefahrenlage auf dem Schulweg zulässt, die Kinder in die Schulen zu senden. Informationen zu ausgefallenen Bussen haben wir nicht erhalten.“

Besonders häufig betroffen ist in Bad Laasphe auch das Institut Schloss Wittgenstein. Das private Gymnasium und die private Realschule liegen hoch über der Stadt auf dem Schlossberg. „Die wenigen Schüler, die es zu uns geschafft haben, werden hier bis zur fünften Stunde beschult. Für die anderen wird Unterricht über Teams angeboten“, berichtet Schulsekretärin Christine Lotz auf Nachfrage. Entgegen der Vermutung ist der Schlossberg aber nicht das Problem. „Der ist in der Regel gut geräumt. Oft kommen die Schüler aus ihren Heimatortschaften erst einmal nicht raus“, berichtet Lotz aus den Erfahrungen der vergangenen Winter.

Busbetrieb eingestellt

Die Abteilung Schule im Bad Berleburger Rathaus berichtet auf Nachfrage: „Die VWS hat den Busbetrieb wegen der Glatteisbildung bis auf Weiteres eingestellt. Nur ein geringer Teil der Schülerinnen und Schüler hat die Schulen erreicht. Die VWS plant, den Verkehr ab 11 Uhr schrittweise wieder aufzunehmen. Ob die frühen Rückfahrten der Schulen in der Mittagszeit in vollem Umfang stattfinden können, kann zurzeit noch nicht beurteilt werden. Die anwesenden Schülerinnen und Schüler werden in dem notwendigen Umfang in den Schulen betreut.“

In Erndtebrück gab es am Montag zwei Systeme: „Aufgrund der Wettersituation bleibt die Realschule Erndtebrück heute geschlossen. Für alle Kinder, die trotzdem in der Schule sind und Betreuung benötigen, findet eine Notbetreuung statt. Die Grundschule Erndtebrück hat geöffnet – die Eltern konnten selbst entscheiden, ob sie die Kinder in die Schule schicken“, berichtet Anne Torno von der Pressestelle der Gemeinde.

Die Situation beim Winterdienst

„Der Winterdienst läuft planmäßig“, berichtet Christian Winter vom Baubetriebshof der Stadt Bad Berleburg. Er erläutert, nach welcher Priorisierung die Winterdienstrouten in Bad Berleburg abgefahren werden: Mit höchster Priorität werden die Krankenhaus-Zufahrten sowie entsprechende Hauptzuwegungen dorthin geräumt. Danach folgen die Steilstrecken, die Schulwege, Kreuzungen, Radwege (asphaltiert/Bad Berleburg Richtung Raumland über den Stöppel und Bad Berleburg Richtung Wemlighausen) und zu guter Letzt Gehwege und Straßen allgemein.

Winterdienst läuft auf Hochtouren

In Bad Laasphe lief der Winterdienst laut Stadtverwaltung auf Hochtouren, alle Kräfte waren im Einsatz. „Durch den Einsatz von Schneeketten sind auch die Nebenstraßen mit den Streufahrzeugen gut befahrbar. Wir rechnen im Laufe des Tages mit einer Entspannung der Situation. Vielfach wurden jedoch die Gehwege durch die Eigentümer nicht gestreut“, so Bürgermeister Dirk Terlinden auf Nachfrage.

In Erndtebrück waren die Mitarbeiter des Bauhofes seit 3 Uhr unterwegs, um Straßen und Wege zu streuen, berichtete die Gemeindeverwaltung. Jedes Steilstück wurde bis um 10 Uhr mindestens zwei Mal gestreut. Zusätzlich wurden wegen des Eisregens auch alle Flachstrecken abgestreut. „Der Bauhof fährt aktuell die dritte Runde im Gemeindegebiet. Hier bittet die Gemeindeverwaltung um Verständnis und Geduld“, so Anne Torno am Vormittag.

In der Regel müssen die Gehwege an Werktagen spätestens um sieben Uhr morgens geräumt sein. An Sonn- und Feiertagen endet die Frist ein bis zwei Stunden später. Nach 20 Uhr müssen Sie üblicherweise nicht mehr zum Schneeräumen nach draußen. Es gibt dazu auch Gerichtsurteile: Unverzüglich nachdem der Schneefall oder Eisregen endet, sollte wieder geräumt und gestreut werden. Bei starken Schneefall muss dies laut Bundesgerichtshof mehrmals pro Tag geschehen (BGH, Urteil v. 27.11.1984, Az. VI ZR 49/83).

Bei Eisglätte hilft oft nur Streusalz, um die Rutschgefahr auf Gehwegen, Hauszufahrten bzw. asphaltierten oder gepflasterten Flächen zu bannen. Foto: Lars-Peter Dickel / WP

