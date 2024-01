Wittgenstein: Grundbesitzabgaben werden nachträglich gebucht

Wittgenstein Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück ziehen außerdem Gewerbe- und Hundesteuern, aber auch Mieten ein. So läuft das ab.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Basis ist nach dem Cyberangriff auf den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT wieder geschaffen: Nun möchten die Städte Bad Berleburg, Bad Laasphe und die Gemeinde Erndtebrück die Abbuchungen kommunaler Steuern und Abgaben nachholen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen hervor.

Offene Beträge aus 2023 und neue aus 2024

Diese Abbuchungen von den Konten sollen am Montag, 15. Januar, stattfinden. Wie bereits im Vorjahr angekündigt, sollen dabei die offenen Beträge aus dem November und Dezember 2023 wie auch die fälligen Beträge für Januar 2024 abgebucht werden. Dazu zählen unter anderem Grundbesitzabgaben sowie Gewerbe- und Hundesteuern, aber auch Mieten.

Die Verantwortlichen in den Rathäusern haben die anstehenden Abbuchungen in den vergangenen Wochen sorgfältig geprüft. In Einzelfällen kann es trotz zwischenzeitlich eingegangener Zahlungen zu einer weiteren Abbuchung kommen – insbesondere dann, wenn eigentlich eine Abbuchungsermächtigung bei den Kommunen vorliegt.

Abbuchungen nach dem 15. Januar noch einmal prüfen

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbetreibenden in den drei Kommunen werden daher gebeten, die Abbuchungen ab dem 15. Januar noch einmal zeitnah zu prüfen. Sollten Beträge doppelt abgebucht werden, erfolgt selbstverständlich eine kurzfristige Erstattung. Im Fall einer „doppelten Abbuchung“ werden Betroffene gebeten, sich mit den zuständigen Mitarbeitenden ihrer jeweiligen Kommune in Verbindung zu setzen. Dies ist unter folgenden Rufnummern möglich:

Stadt Bad Berleburg: Tel. 02751 923-212 oder 02751 923-262

Stadt Bad Laasphe: Tel. 02752 909-141 oder 02752 909-140

Gemeinde Erndtebrück: Tel. 02753 605-144 oder 02753 605-146

