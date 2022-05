Wittgenstein: Hier gibt’s auch an Sonntagen Grillfleisch

Die Grillsaison läuft. Wer sich spontan entscheidet, zu grillen, findet in Wittgenstein auch an Sonn-und Feiertagen Würstchen. Wir verraten, wo.

Wittgenstein. Die Grillsaison läuft. Wer sich spontan entscheidet, zu grillen, findet in Wittgenstein auch an Sonn-und Feiertagen Würstchen. Wir verraten, wo.

Die Grillsaison ist gestartet – auch in Wittgenstein. Gemeinsam mit Freunden, Bekannten oder der Familie gemütlich im Garten sitzen – bei Steak, Würstchen und Gemüse vom heißen Rost – das ist auch für spontane Grillfans möglich. Denn: Selbst an Sonn- und Feiertagen bieten zahlreiche Wittgensteiner Regio-Automaten- und Hofladenbesitzer ihr Sortiment an – teilweise sogar rund um die Uhr. Die Lokalredaktion hat sich stichprobenartig umgehört. Wo gibt’s auch an Sonn- und Feiertagen in der Region frisches Grillfleisch?

Christian Schenkel und seine Familie betreiben bereits seit einigen Jahren einen Regio-Automaten am Biohof Kapplermühle in der Müsse. Dort verkaufen sie neben Eiern unter anderem auch Grillfleisch wie Würstchen und Steaks aus der hauseigenen Bio-Metzgerei. Rund um die Uhr können sich die Kunden dort

Christian Schenkel vom Biohof Kapplermühle in der Müsse betreibt seit einigen Jahren einen Regio-Automaten. Hier sind besonders die Würstchen und Steaks bei den Kunden beliebt. Foto: Ramona Richter / WP

am Automaten bedienen. „Die Nachfrage ist groß“, freut sich Schenkel. Besonders die Wurst und das Steak seien bei den Kunden sehr beliebt. Und die Ware wird – je nach Nachfrage – gleich mehrfach am Tag nachgefüllt.

Weiterer Automat in Wunderthausen

Nach Informationen der Stadt Bad Berleburg gibt es einen weiteren (Grillgut-)Automaten in Wunderthausen – Eigentümer ist dort die Schlachterei Bätzel. Und auch im Regio-Fass des Steffes Hof in Weidenhausen, gibt es täglich (bis 21 Uhr) Frisches für den Grill. In Wingeshausen müssen sich die Kunden des Sonnenhofes noch ein wenig gedulden. „Ab dem kommenden Jahr werden wir auch Grillfleisch bei uns im Hofladen anbieten“, teilt Mirko Sonneborn mit.

Lesen Sie auch: Das sind Wittgensteins beliebteste Biergärten

Eine Liste mit allen Verkaufsstellen (egal ob Grillgut oder andere Waren) an Sonn- und Feiertagen gibt es zwar nicht, aber: „Geplant ist, das gesamte Vermarktungsangebot im Zuge unserer Nahversorgungsstrategie gemeinsam mit den und im Sinne der Direktvermarkter und Dorfläden vor Ort immer weiterzuentwickeln“, teilt die Stadt mit.

Hofladen ist täglich geöffnet

Und in Bad Laasphe? Dort finden Grillfans unter anderem im Volkholzer Hofladen (bis etwa 21/22 Uhr) Grillgut. Der Hofladen ist täglich geöffnet. „Darüber hinaus gibt es Verkaufsstellen mit regionalen/selbst hergestellten und/oder produzierten Lebensmitteln in Bernshausen“, teilt die Stadt Bad Laasphe mit. Inwieweit hier auch Grillfleisch verkauft werde, „kann von dieser Stelle aus nicht gesagt werden“. Im Hof Eichengut gibt es aktuell kein Grillgut. „Ob wir das in Zukunft auch anbieten, wissen wir derzeit nicht“, so die Familie Dietrich auf Nachfrage der Redaktion.

Und auch im Raum Erndtebrück gibt es Grillgut – bei der Hofmetzgerei Dreisbach in Birkefehl. Hier gilt derzeit noch: Ware auf Nachfrage. Konkrete Öffnungszeiten werden derzeit geplant und auch ein möglicher Automat ist in Diskussion.

>>>

Für unseren Artikel haben wir eine stichprobenartige Abfrage bei einigen Hofladenbetreibern gemacht. Wenn Sie einen Regio-Automaten oder einen Hofladen besitzen und ebenfalls Grill-Ware an Sonn- und Feiertagen anbieten, oder jemanden kennen, wo das der Fall ist, schreiben Sie uns gerne an westfalenpost-berleburg@funkemedien.de.

Dann können wie die Verkaufsstellen mit in unsere Liste aufnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein