Wittgenstein: Hier gibt’s frische Brötchen an Weihnachten

An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben im Altkreis die Bäckereien geschlossen – an Heiligabend aber noch die Gelegenheit sich mit Brötchen einzudecken.

Wittgenstein. Frühstück und frische Brötchen, das gehört für viele fest zusammen. Wir haben aufgelistet, wann und wo Bäckereien an Weihnachten geöffnet haben.

Der Duft von frisch gebackenen Brötchen darf bei einem gemeinsamen Frühstück mit den Liebsten nicht fehlen. Während so manch einer sich an den Feiertagen lieber zum Mittag- oder Abendessen im engsten Familienkreis trifft, ist es bei anderen das liebgewonnene Frühstück am Weihnachtsmorgen. Doch wo gibt es zu den Weihnachtsfeiertagen überhaupt frische Brötchen im Altkreis zu kaufen? Wir haben uns in Wittgensteins Kommunen einmal umgehört.

Bad Berleburg

Unter den drei Filialen der Glöser-Bäckereien ist die am Lidl, Hilgenacker 13, an Heiligabend und Silvester jeweils von 5.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten der Filiale Arfeld, Hauptstraße 33: Heiligabend und Silvester jeweils von 5.30 bis 11 Uhr.

Die Filiale von Schäfers Backstuben, Poststraße 50, hat Heiligabend und Silvester jeweils von 6 bis 14 Uhr und am Sonntag, 2. Januar von 7 bis 13 Uhr geöffnet.

Bäckerei Birkelbach: Hier ist an Heiligabend und Silvester die Filiale im Frische-Eck, Bismarckstraße 1, jeweils von 7 bis 12 Uhr geöffnet, die Filiale im Krug-Center, Poststraße 45, von 6 bis 12 Uhr und die Filiale Aue, Hauptstraße 25, von 5.30 bis 11 Uhr.

Waren der Bäckerei Birkelbach verkauft auch der Dorfladen in Wingeshausen, Alte Landstraße 3, und zwar an Heiligabend sowie Silvester jeweils von 7 bis 14 Uhr.

Die Filiale der Bäckerei Isken, Poststraße 34a, ist an Heiligabend und Silvester von 6 bis 13 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 2. Januar, von 7 bis 17 Uhr.

An Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und an Silvester von 7 bis 16 Uhr geöffnet ist die Isken-Filiale im Hit-Markt, Bahnhofstraße 8 – das gilt auch für die Filiale der Bäckerei Eckhardt im Nahkauf Aue, Hauptstraße 19. Die Eckhardt-Filiale im Rewe, Sählingstraße 1, ist an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr und an Silvester von 6 bis 16 Uhr geöffnet.

Jeweils von 6 bis 12 Uhr an Heiligabend und Silvester ist die Filiale der Landbäckerei Sommer in Berghausen, Berghäuser Straße 62, offen – diese Öffnungszeiten gelten ebenso für die Bäckerei Schwan in Diedenshausen, Johannes-Althusius-Straße 21.

Waren der Bäckerei Schwan verkauft auch „Insen Laare“ in Elsoff, Brückenstraße 3. Geöffnet ist der Dorfladen Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 11 Uhr.

Bad Laasphe

Schäfers Backstuben haben in der Lahnstadt gleich zwei Filialen – in der Ludwig-Koch-Straße 7 und in der Bahnhofstraße 36. Hier können die Kunden an Heiligabend bis 14 Uhr einkaufen. An den beiden Weihnachtstagen jedoch bleiben beide Filialen geschlossen.

Die Bäckerei Müller in der Bahnhofstraße 60 hat ebenfalls an beiden Weihnachtstagen geschlossen. Backwaren gibt es hier an Heiligabend bis 13 Uhr.

Die drei Filialen der Bäckerei Müller in der Bad Laaspher Königsstraße, in Banfe und in Feudingen haben an Heiligabend in der Zeit von 6 und 12.30 Uhr geöffnet.

Im „Genussraum“ der Bäckerei Eckhardt gibt es zwischen 6 und 14 Uhr die Gelegenheit auf frische Brötchen – an den beiden Weihnachtstagen aber bleiben auch in diesen vier Bäckerei-Filialen die Türen geschlossen.

Erndtebrück

Bei den Erndtebrücker Bäckereien ist es am 25. und 26. Dezember in allen Bäckerei-Filialen das Gleiche: Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sind alle geschlossen.

In der Filiale der Bäckerei Eckhardt an der Siegner Straße 15 ist an Heiligabend bis 13 Uhr geöffnet, am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr und am 2. Januar von 7 bis 13 Uhr.

Die Birkelbach-Filialen an der Bergstraße 25 und am Marktplatz 6 haben an Heiligabend von 5 bis 12 Uhr geöffnet, ebenso am 31. Dezember.

Etwas andere Öffnungszeiten hat die Birkelbach-Filiale im Rewe-Markt, dort bekommt man an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr frische Brötchen, am 31. Dezember sogar von 7 bis 16 Uhr.

Die Filiale Birkelbach to go, Rohrbach 2 in Schameder, ist an Heiligabend von 5 bis 11 Uhr und an Silvester ebenfalls von 5 bis 11 Uhr geöffnet.

