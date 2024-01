Wittgenstein: Hier werden jetzt die Tannenbäume eingesammelt

Wittgenstein Die Feiertage sind vorbei, viele Tannenbäume sind abgeschmückt: Wir haben die Termine zur Abholung der Weihnachtsbäume in Wittgenstein.

Die Feiertage sind erstmal vorbei: In vielen Häusern und Wohnungen wurde der Tannenbaum bereits abgeschmückt und wartet seitdem darauf, abgeholt zu werden. In Wittgenstein sind in den kommenden Tagen viele Kameraden der Feuerwehren und Dorfjugenden unterwegs, um die Bäume abzuholen. Wir haben eine erste Übersicht mit den aktuellen Abholterminen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Raumland: Die Dorfjugend Raumland holt die Weihnachtsbäume am Samstag, 13. Januar, in der Ortschaft ab. Alle Raumländer können ihre ausgedienten Bäume bis morgens gut sichtbar an die Straße oder Einfahrt legen. „Wir werden morgens dann damit anfangen die Bäume einzusammeln. Daher raten wir, die Bäume bereits am Freitagabend rauszustellen“, so Robin Fischer.

Schwarzenau: Am Samstag, 13. Januar, findet auch in Schwarzenau das Einsammeln und anschließende Verbrennen der Weihnachtsbäume statt. Ab 9 Uhr gibt es einen Abholservice des TuS Schwarzenau gegen einen kleinen Obolus. „Wir freuen uns auf Euer Kommen ab 17 Uhr bei der Schutzhütte am Sportplatz in Schwarzenau“, heißt es auf dem Flyer.

Bad Berleburg: Die Landjugend Wittgenstein sammelt am Samstag, 13. Januar, die Weihnachtsbäume im Bad Berleburger Stadtgebiet ein. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 8 Uhr an diesem Tag gut sichtbar am Straßenrand zu platzieren. Über kleine Spenden würde sich die Landjugend freuen. „Da es allerdings in den vergangenen Jahren öfters vorgekommen sei, dass Spenden, die an den Bäumen befestigt wurden, geklaut wurden, bitten die Organisatoren darum, das Geld nicht an den Bäumen zu befestigen, sondern es möglichst persönlich an die Landjugend zu geben. Die Bäume werden dann auf die Lenne an das Osterfeuer gefahren und dort verbrannt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Fragen, oder falls jemand Lust hat, beim Einsammeln zu helfen, steht die Landjugend als Ansprechpartner zur Verfügung. Kontakt: Henrik Winter 0151/57896989 oder Laura Haßler 0151/ 721480974.

Berghausen: Die Dorfjugend Berghausen sammelt die ausgedienten Weihnachtsbäume am Samstag, 13. Januar, ein.

Schüllar-Wemlighausen: Die Dorfjugend Schüllar-Wemlighausen sammelt ebenfalls die ausrangierten Weihnachtsbäume in Schüllar und in Wemlighausen ein - und zwar am Samstag, 13. Januar, ab 9 Uhr. Bestenfalls stehen dann die Weihnachtsbäume gut sichtbar an der Straße.

Wingeshausen: Die Dorfjugend Wingeshausen sammelt am Samstag, 13. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume in der Ortschaft ein.

Oberndorf: Die Jugend des Schieß- und Schützenvereins 1968 Oberndorf/Wittgenstein e.V. sammelt bereits diesen Samstag, 6. Januar, die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Diese werden mit Anbruch der Dämmerung beim Schützenheim verbrannt.

Hesselbach: Die Mitarbeitenden des CVJM Hesselbach holen am Samstag, 13. Januar, ab 10 Uhr die Weihnachtsbäume ab.

Bad Laasphe: Hier nehmen die drei Jugendfeuerwehrgruppen aus Bad Laasphe, Banfe und des Oberen Lahntals wie gewohnt die Weihnachtsbaumsammlung in Angriff - und zwar am Samstag, 13. Januar. Daher sollten die ausrangierten Bäume bis spätestens 8 Uhr gut sichtbar am Straßenrand stehen. Die Jugendlichen werden diese dann im Laufe des Tages abholen. Einzige Ausnahme: In Oberndorf werden die Bäume von der Jugend des Schützenvereins abgeholt (siehe oben). Die Jugendlichen appellieren dabei an die Bürger, keine Spenden an die Bäume zu hängen. „Die gesammelten Spenden fließen zu 100 Prozent in die Förderung der Jugendarbeit und unterstützen dabei verschiedene Aktivitäten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Aktion sei nicht nur die Gelegenheit, ausrangierte Bäume zu entsorgen, sondern auch eine „Möglichkeit, aktiv die Jugendarbeit vor Ort zu unterstützen“.

Erndtebrück: Im Erndtebrücker Gemeindegebiet sammelt die Jugendfeuerwehr die ersten Weihnachtsbäume am Freitag, 12. Januar, ein - und zwar in den Ortschaften Womelsdorf, Birkelbach, Birkefehl, Röspe, Schameder, Balde, Leimstruth, Ludwigseck und Zinse. Im Erndtebrücler Ortskern werden sie am Samstagmorgen, 13. Januar, abgeholt. „Bitte legen Sie den Baum an die Straße, aber befestigen Sie kein Geld daran. Wir klingeln persönlich an Ihrer Haustür und sammeln das Geld persönlich ein“, heißt es.

Wenn es einen Service geben sollte, der in unserer Liste fehlt, teilen Sie uns dies gern per Mail an berleburg-westfalenpost@funkemedien.de mit und wir nehmen es mit in die Liste auf.

