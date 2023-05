Wittgenstein: Hier wird 2023 Schützenfest gefeiert

Der spätere Berleburger Schützenkönig "Basti" Kargl schießt beim Vogelschießen außerordentlich gut und zerfetzt den Königsvogel zusehends. Schon in wenigen Tagen startet in Wittgenstein die Schützenfestsaison wieder.

Wittgenstein. Am 18. Mai (Vatertag) startet mit dem Vogelschießen in Erndtebrück die Schützenfestsaison. Die Termine im Überblick.

Endlich wieder Schützenfest feiern: Das denken sich wohl viele Menschen jedes Jahr aufs Neue, wenn die Saison der Traditionsfeste wieder startet. Bereits an Vatertag findet im Fuchsrain in Erndtebrück das Vogelschießen statt. Hierzu lädt der Schießverein Erndtebrück 1911 alle Gäste ein. Und auch sonst laufen vielerorts die Vorbereitungen für das Traditionsfest auf Hochtouren. „Die Vorbereitungen laufen in den Vereinen wie gewohnt. Auch wir als Schützenkreis sind schon voll in der Vorplanung für den Westfälischen Schützentag, der in diesem Jahr am 13. und 14. Oktober bei uns in Berghausen stattfinden wird“, berichtet Joscha Haßler, dritter Vorsitzender und Pressewart beim Schützenkreis Wittgenstein.

Dabei wird der Westfälische Schützentag für alle etwas Besonderes, denn: „In diesem Jahr wird der Landeskönig erstmalig durch ein traditionelles Vogelschießen ermittelt. So können wir nach 1972, 2008 und 2015 der Westfälischen Schützenfamilie einmal mehr zeigen, wie wir hier in Wittgenstein unser Schützenbrauchtum pflegen“, so Haßler.

Bis es aber soweit ist, stehen zahlreiche Schützenfeste in den Ortschaften von Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück an. Hier eine Übersicht der Traditionsfeste – sortiert nach Datum. (Sollten wir hierbei ein Fest vergessen haben, teilen Sie es uns bitte mit, um die Liste zu aktualisieren.)

Das Schützenkönigspaar Anke Knebel und Ingo Rath regierten im Jahr 2022 das Berghäuser Schützenvolk. Der große Festzug durch das Dorf war der Höhepunkt. Hier marschierte die Stadtkapelle Schmallenberg vor der Fahnenabordnung und dem Hofstaat der Berghäuser Schützen. Foto: peter kehrle

Die Termine

Elsoff: 27. und 28. Mai

Glashütte: 2. bis 4. Juni

Schüllar-Wemlighausen: 3. und 4. Juni

Birkelbach: 9. bis 11. Juni

Fischelbach: 16. bis 18. Juni

Schießverein Erndtebrück: 17. Juni (Vogelschießen bereits am 18. Mai)

Hemschlar: 17. Juni

Benfe: 23. bis 25. Juni

Herbertshausen: 23. bis 25. Juni

Wunderthausen: 24. und 25. Juni

Saßmannshausen-Bermershausen-Holzhausen: 30. Juni bis 2. Juli

Berleburg: 30. Juni bis 2. Juli

Erndtebrücker Schützenverein: 7. bis 9. Juli

Laasphe: 7. bis 9. Juli

Oberndorf: 14. bis 16. Juli

Berghausen: 15. und 16. Juli

Zinse: 21. und 22. Juli

Schwarzenau: 22. und 23. Juli

Wingeshausen: 21. bis 23. Juli

Birkefehl: 29. und 30. Juli

Feudingen: 4. bis 6. August

Müsse: 11. und 12. August

Girkhausen: 11. bis 13. August

Leimstruth: 18. und 19. August

Westfälischer Schützentag: 13. und 14. August.

Zudem finden in diesem Monat am 20. Mai in Berghausen und am 27. Mai in Bad Berleburg jeweils das Jungend- bzw. Jungschützenfest statt. Die Heimatzeitung wünscht allen Schützen ein sicheres Auge, eine ruhige Hand und „Gut Schuss“.

Die WP-Schützenkönigin 2023

Und auch die Heimatzeitung startet in diesem Jahr eine neue Schützenfestsaison – und sucht wieder die WP-Schützenkönigin des Jahres. Alle Schützenvereine der Region sind eingeladen, sich mit ihren Vereinsaktivitäten, besonderen Momenten und natürlich den Majestäten zu präsentieren. Im vergangenen Jahr gewann Julia Dörr, Königin des Schützenvereins Edelweiß Herbertshausen, das Regional-Finale im Kreis Siegen-Wittgenstein. Sie hatte im Regional-Finale am meisten überzeugen können und durfte sich über den Sieg und den Einzug ins große Finale freuen.

Julia Dörr feierte ihre Benennung als Schützenkönigin der Westfalenpost im Kreis Siegen-Wittgenstein. Foto: Privat

Gewinnen können die Regionalsiegerinnen auch in diesem Jahr wieder 500 Euro und von Veltins 120 Liter Freigetränken für eine „Hofstaatparty“. Und dann ist die große Frage: Wer wird die 11. WP-Schützenkönigin. Die wird dann bei der Abschlussfeier „gekrönt“.

Der Wettbewerb in diesem Jahr startet am 21. September. Dann kann täglich abgestimmt werden. Schützenvereine, die sich vorab noch nicht angemeldet, hatten, können dies auch während der Qualifikationsphase tun. Die Abschlussfeier und damit auch die Siegerehrung der Gewinnerin und damit der WP-Schützenkönigin ist am 22. Oktober.

Nähere Infos zum Wettbewerb gibt es in wenigen Tagen hier und auf wp.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein