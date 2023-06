Wittgenstein: Hier wird am Wochenende gefeiert

Wittgenstein. Party, Vogelschießen, Sport oder doch lieber zur Freilichtbühne? Das sind unsere Freizeittipps für das Wochenende – vom 2. bis 4. Juni.

Schützenfest, Weinfest, Brunnenfest – am kommenden Wochenende wird in Wittgenstein an vielen Orten kräftig gefeiert. Wo, verraten wir in unseren Freizeittipps für die Zeit vom 2. bis 4. Juni.

Mein Tipp für euch

Als Weinliebhaber geht mein heutiger Tipp nach Bad Laasphe zum Vinum Culinarium. Im Schloss Wittgenstein warten am Wochenende – jeweils von 12 bis 18 Uhr – eine große Zahl erlesener Weine sowie Spezialitäten heimischer Gastronomen Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro.

Viel Spaß für wenig Geld

Viel Spaß gibt es sicherlich beim Schützenfest. Sowohl in Schüllar-Wemlighausen (Samstag und Sonntag) als auch in Glashütte (bereits ab Freitag) wird am kommenden Wochenende ordentlich gefeiert. Vogelschießen, Festumzug und Partys mit Livemusik warten auf die Besucher. Die genauen Programmabläufe findet ihr unter wp.de/wittgenstein oder aber auf den Homepages der Vereine. Zudem findet in Bad Laasphe am Wochenende das Brunnenfest statt – Start ist am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag beginnt das Fest bereits um 11 Uhr nach dem Gottesdienst.

Für die Kleinen

Kulturprogramm im Freien: Junge Theaterfans können sich am Samstag, 15 Uhr, auf das Theaterstück „Biene Maja – Die Abenteuer der kleinen Biene auf der Blumenwiese“ freuen. Das Stück wird auf der Freilichtbühne Freudenberg aufgeführt – frei nach dem Kinderbuch von Waldemar Bonsels. Weitere Informationen zum Programm und den Tickets gibt es unter 02734/4797 3333.

Sporthighlight der Woche

Am Freitag startet um 17 Uhr ein neuer Kurs im Arfelder Gemeindehaus: Yoga mit Hypnose. Anna Schöler zeigt, wie man sich auch in stressigen Zeiten entspannen kann und sich Zeit für sich nimmt. Weitere Informationen zu den Kursen und zur Anmeldung gibt es via Mail an info@annaschoeler.de.

Mal was anderes

Wie wäre es mit einer ganz besonderen Sonntagstour mit einer Vespa? In Hilchenbach startet die geführte Tour um 11 Uhr. „Entlang der herrlichsten Routen kann man das Siegerland, das Wittgensteiner Land und das Sauerland von seinen schönsten Seiten entdecken“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Die Tour dauert circa 6 Stunden inklusive Pausen und Führung. Weitere Informationen zur Tour und zum Verleih gibt es unter vesprima.de.

