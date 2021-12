Wittgenstein: Hilfe für Kinder in Tansania trägt Früchte

Bad Berleburg. Evangelischer Kirchenkreis Wittgenstein unterstützt Schüler in Tansania, damit sie einen Abschluss machen können. Speziell Mädchen profitieren.

Nachdem Martin Luthers Thesen-Anschlag an der Tür der Wittenberger Schlosskirche die Reformations-Bewegung ausgelöst hatte, forderte der Reformator vor 500 Jahren in seiner Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung“ unter anderem auch ein staatliches Bildungswesen. In den Fußspuren des Humanismus und auf dem Weg zur Aufklärung war Martin Luther und den übrigen Reformatoren die Bildung als Grundwert und für breite Bevölkerungsgruppen ganz, ganz wichtig.

Schulstipendien für Jugendliche in Tansania

Genau in dieser Tradition ist für die Partnerschaftsarbeit des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein das Schulstipendien-Programm für den Partner-Kirchenkreis Ngerengere ein ganz wichtiges Anliegen. Seit Jahren werden damit Jugendliche in Tansania finanziell unterstützt, so dass sie mit einem Schulabschluss ihre Aussichten auf eine gute Zukunft verbessern können. Insbesondere Mädchen sollen so eine andere Perspektive und bessere Chancen bekommen. Nachdem Christine Liedtke, Pfarrerin der Kirchengemeinden Bad Berleburg und Girkhausen, vor rund einem Jahr Vorsitzende des Kirchenkreis-Unterausschusses „Partnerschaft Ngerengere“ geworden ist, haben sich mittlerweile regelmäßige Zoom-Video-Konferenzen zwischen den Partnern hier vor Ort und in Afrika etabliert. Über tausende Kilometer hinweg entsteht so das Gefühl, dass man am Leben des jeweils Anderen noch mal ganz neu und besser teilhaben kann.

Gute Noten für Schule in Ngeregere

Als vor dreieinhalb Jahren Christine Liedtke mit weiteren Wittgensteinern Tansania besuchte, da trafen sie auch Teenager aus dem Schulstipendiaten-Programm, die dann T-Shirts gestalteten - genau wie wenige Wochen zuvor Berleburger Jugendliche. Foto: Kirchenkreis Wittgenstein / Evangelischer Kirchenkreis Wittgenstein

Bei der vorletzten Sitzung erfuhren die Deutschen, so Christine Liedtke, dass bei einer landesweiten tansanischen Leistungs-Überprüfung in der Region die Primary School Ngerengere den ersten Platz unter insgesamt 97 Schulen belegt habe. Und selbst im Distrikt mit der 300.000-Einwohner-Metropole Morogoro landete unter den 640 Schulen auf der Liste die ländliche Ngerengere Primary School auf einem hervorragenden Platz 41. Für die Girkhäuserin ist dieses Ergebnis eine mögliche Folge des Projektes, das der Kirchenkreis auf Initiative des Partnerschafts-Ausschusses schon in den frühen Monaten der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht hatte: Mit Geld aus dem heimischen Kirchenkreis, zu dem neben Wittgenstein auch große Teile des Hochsauerlands gehören, wurden für die Kinder in Ngerengere Schulbücher fürs Home-Schooling angeschafft. Diese vermitteln ein Grundwissen in Suaheli und Englisch, Mathe und Sachkunde.

Auf der Homepage des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein gibt es weiterhin die Möglichkeit, für dieses konkrete Projekt Geld online zu spenden. Daneben gibt es weitere Spendenmöglichkeiten. Wer nähere Informationen über die Schul-Stipendien haben möchte, wendet sich an Pfarrerin Christine Liedtke unter Tel. (02758) 7209005 oder mit einer E-Mail an christine@theodatus.de.

