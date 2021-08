Wittgenstein: Horst Günter Linde tritt für Freie Wähler an

Berghausen. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät der 61-jährige Berghäuser, warum er für Mobilität auf der Straße wie auch bei Bus und Bahn kämpft.

Horst Günter Linde (61) aus Berghausen tritt bei der Bundestagswahl am 26. September im Wahlkreis 148 Siegen-Wittgenstein als Kandidat für die Freien Wähler an – deren Motto: „Neue Kräfte braucht das Land“. Die Kandidatur sei sowohl mit der eigenen UWG Bad Berleburg, als auch der UWG Erndtebrück und der UWG Bad Laasphe abgestimmt, so Linde im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit ihm gehe bei der Wahl nun auch „ein Wittgensteiner, ein Berleburger und nach dem früheren Landrat Paul Breuer wieder ein Berghäuser“ an den Start, so Linde, der nach eigenen Angaben nun schon fast 30 Jahre in der Kommunalpolitik aktiv ist.

Linde: „Völlig unterfinanzierte Infrastruktur“

Eine Forderung des 61-Jährigen im Wahlkampf: „Mobilität ist ein Grundbedürfnis, gerade in ländlichen Regionen – daher die Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel senken.“ Aber auch der weitere Ausbau von Bus und Bahn, also dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), müsse ein Ziel bleiben. Was nicht bedeute, so Linde, dass nicht ebenso „die völlig unterfinanzierte Infrastruktur auf Straße und Schiene zukunftsfähig gestaltet werden“ müsse.

Die Kandidaten der Freien Wähler für Süd- und Ostwestfalen haben ihren Wahlkampf und die Schwerpunkte ihres Bundeswahlprogramms bereits am 11. August an den Externsteinen im Teutoburger Wald abgestimmt. Sie sind sich einig: „Die alten Parteien sind verbraucht. Wir wollen, dass im Bundestag mehr Menschen mit praktischem Sachverstand vertreten sind. Menschen aus der Kommunalpolitik, die wissen was die Wähler in ihrer Region bewegt. Nicht Berufspolitiker, die keinen Bezug zur Realität der Bürger haben.“

Freie Wähler wollen die Fünf-Prozent-Hürde knacken

Ziel der Freien Wähler ist es, bei der Bundestagswahl mit mehr als fünf Prozent in den Bundestag einziehen. In drei Länderparlamente sind sie bereits eingezogen, in Bayern regieren sie sogar mit der CSU. Auch im Europa-Parlament sind die Freien Wähler vertreten.

Mitbewerber von Horst Günter Linde im Wahlkreis 148 sind Volkmar Klein (CDU), Luiza Licina-Bode (SPD), Guido Müller (FDP), Laura Kraft (Grüne), Ekkard Büdenbender (Die Linke), Henning Zoz (AfD), Tobias Wied (Die Partei), Inka Berg (Volt), Hubert Weber (dieBasis) und Roland Meister (MLPD).

