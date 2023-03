Wittgenstein: Hüpfburgen-Spaß, Konzerte und Kirschblütenfest

Am Samstag findet in Bad Berleburg wieder der beliebte Indoor-Hüpftag statt.

Wittgenstein. Rammstein-Tribut-Show, Trödelmarkt oder frisches Brot aus dem Backhaus: Das sind die Tipps für das Wochenende vom 31. März bis 2. April.

Hoch die Hände – Wochenende. Hier kommen unsere Freizeit-Tipps für das anstehende Wochenende – vom 31. März bis 2. April.

Mein Tipp für euch

Was gibt es Schöneres als den Duft von frischem Brot, das noch warm und knusprig ist? Am Samstag lädt der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg (VHV) zum Backhaus an der Espequelle ein. Der Verein rechnet damit, dass die ersten Brote des Jahres gegen 10.30 Uhr fertig sind und von Interessenten ab 11 Uhr erworben werden können. Und wer noch einen handgemachten Fruchtaufstrich oder Wurstwaren aus der Region für sein Brot sucht, findet dies im neuen Hofladen des Cafés DeMa in Volkholz. Der öffnet am Samstag ab 12 Uhr.

Viel Spaß fürs kleine Geld

Das Frühjahr steht vor der Tür - und damit der ideale Zeitpunkt, um im Keller, der Garage oder auf dem Dachboden Platz zu schaffen. Beim Trödelmarkt des Schieß- und Schützenvereins Wingeshausen am Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Schützenhalle, gibt es also einige Schätzchen zu erwerben.

Für die Kleinen

Riesenrutschen, Hindernisparcours und Kletterwände – das alles und noch viel mehr können Kinder am Samstag ab 12 Uhr austesten. Der Jugendförderverein Bad Berleburg lädt gemeinsam mit der Stadtjugendpflege zum Indoor-Hüpftag in der Stöppelhalle ein. Weitere Infos unter bad-berleburg.de.

Im Rampenlicht

Am Samstagabend geht es ab 20 Uhr in der Siegerlandhalle in Siegen etwas härter zu. Dann heißt es: Stahlzeit – Die spektakulärste Rammstein Tribute Show. Weitere Infos unter www.siwikultur.de/termine.

Sportliches Highlight der Woche

Wer pilgert ist ein Reisender oder Suchender. Mit einer zertifizierten Naturpädagogin geht es am Sonntag ab 10 Uhr in Hallenberg auf Pilgerreise. Der Aufenthalt in der Natur kann uns helfen Stress abzubauen und wieder zurück zu sich selbst zu finden. Anmeldungen bitte bei der Tourist-Information Winterberg (02981 92500), der Tourist-Information Hallenberg (02984 8203) oder direkt buchen unter www.winterberg.de.

Mal was anderes

Am Samstag veranstaltet das Stadtmarketing Siegen ab 13 Uhr nun zum zweiten Mal das Siegener Kirschblütenfest. Den Höhepunkt des Tages bildet die festliche Illumination der Kirschblüte am Abend.

