Wittgenstein: IHK sucht Schnappschüsse aus den Städten

Siegen-Wittgenstein. Für den Fotowettbewerb gesucht werden Bilder, die Einkaufserlebnisse zeigen. So können auch Sie mitmachen – und wertvolle Preise gewinnen.

Die IHK Siegen ruft Hobby-Fotografen auch aus Wittgenstein jetzt dazu auf, ihre schönsten Erlebnisse in der Innenstadt abzulichten und für den Fotowettbewerb rund um die „Heimat shoppen“-Aktionstage im September einzureichen.

„Mit der Imagekampagne ‚Heimat shoppen‘ machen wir darauf aufmerksam, dass es sich lohnt, hier vor Ort einzukaufen“, erklärt Jenny Opitz von der IHK Siegen. „Denn ohne Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen wären die Innenstädte und Ortszentren weit weniger attraktiv, und es gäbe kaum Aufenthaltsqualität.“

Geheimtipps gefragt

„Wir wollen aber ausdrücklich nicht nur Fotografen aus den größeren Städten für die Teilnahme gewinnen“, verdeutlicht Opitz. „Auch in den kleineren Kommunen bei uns gibt es viele tolle Erlebnisse, die gezeigt werden können. Uns geht es dabei vor allem darum, die Welt durch die Augen der Fotografen entdecken zu dürfen. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich ja so noch der eine oder andere Geheimtipp!“

Für die Auswahl der schönsten Bilder hat sich eigens eine Jury zusammengefunden, die sich aus Vertretern verschiedener Kommunen und professionellen Fotografen zusammensetzt. Jeder Hobby-Fotograf kann ein Foto einreichen. Einsendeschluss ist der 22. August. Die Jury wählt anschließend die schönsten Bilder aus, die während der „Heimat shoppen“-Aktionstage vom 9. bis 17. September in den beteiligten Kommunen gezeigt werden. Parallel zur Ausstellung werden die schönsten Bilder auch auf den Social-Media-Kanälen und der Homepage der IHK zu sehen sein.

Hochwertige Preise aus Laasphe

Auch zwischen Büchern und Schreibwaren gibt es oft viel Interessantes zu entdecken. Schnell ein Foto machen! Foto: Privat

Die ersten drei Gewinner des Fotowettbewerbs erhalten je eine Canon Kamera EOSM50 nebst Objektiv im Wert von rund 700 Euro. Eine der Ausstattungen wird von Foto Achatzi aus Bad Laasphe gestiftet. Außerdem dürfen sie sich auf einen Platz bei einer exklusiven begleiteten Foto-Tour mit einem professionellen Fotografen freuen. „Die Tour wird prall gefüllt sein mit wertvollen Tipps, vielen spannenden Motiven und eine ausgezeichnete Gelegenheit zum Austausch bieten“, verspricht Jenny Opitz.

Mit dem Foto-Wettbewerb möchte die IHK Siegen aufzeigen, wie vielfältig die Innenstädte und Ortszentren der Städte und Gemeinden in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe sind. Bei den „Heimat-shoppen“-Aktionstagen machen Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen mit verschiedenen Aktionen auf sich und ihren Standort aufmerksam. Jenny Opitz: „In den vergangenen Jahren haben die Teilnehmer durch ihre Ideen immer wieder kreative Impulse gegeben, wie Städte und Gemeinden mitgestaltet werden können. Das schafft eine erhöhte Aufenthaltsqualität und macht die Region lebenswert.“

So können Sie mitmachen

Fotos können in hoher Auflösung an fotowettbewerb@siegen.ihk.de gemailt werden, außerdem ist die Einsendung an die Social-Media-Kanäle „Heimat shoppen an Bigge und Sieg“ bei Facebook und Instagram möglich. Wichtig ist, dass Kontaktdaten hinterlassen werden, damit über einen möglichen Gewinn informiert werden kann.

