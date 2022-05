Wittgenstein: Immer mehr Luftballons bedrohen die Umwelt

Leserfoto zeigt Luftballons, die sich in der freien Natur in einem Baum verheddert haben.

Wittgenstein. Luftballons gehört zu vielen Feiern dazu. Eine Expertin vom NABU erklärt, warum Ballons gravierende Auswirkungen auf Natur und Tierwelt haben.

Es liegt aktuell voll im Trend, umweltbewusster zu leben und die eigene Lebensweise nachhaltiger zu gestalten. Auf der anderen Seite lassen immer mehr Menschen – beispielsweise auf Hochzeiten – unter freiem Himmel gemeinsam Luftballons steigen. An diese werden häufig noch Wunschkarten für das Brautpaar befestigt. Aber auch zu anderen Gelegenheiten wie Geburtstage oder Stadtfesten werden Luftballons fliegen gelassen. Dabei kann diese schöngemeinte Aktion wirklich gefährlich für Natur und Tiere werden. Eva Lisges von dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) des Kreisverbands Siegen-Wittgenstein e.V. möchte über die Gefahren aufklären und die Menschen für die Problematik sensibilisieren.

Wittgenstein: Die Bedrohung

Die Gefährdung habe laut der Umweltschützerin verschiedene Gründe. „Ein Faktor sind die Schnüre, an denen die Karten befestigt sind.“ Diese führen dazu, dass die Tiere sich in ihnen verfangen und gefesselt werden. „Daran können die Tiere ersticken oder sich das Genick brechen“, erklärt Lisges. Wenn sich die Tiere in den Schnüren verwickeln, sei es aber auch möglich, dass sie sich nicht mehr ernähren können und verhungern.

Ein weiterer Grund, warum Luftballons die Umwelt und Wildtiere gefährden, ist der Kunststoff, aus dem sie bestehen. „Vögel und andere Arten verwechseln den Kunststoff schon mal mit Nahrung“, sagt Lisges. „Das kann bei den Tieren Darmverstopfung verursachen und geht in der Regel tödlich für sie aus.“ Aber es könne noch einiges mehr durch den Kunststoff passieren. „Die Ballons können im Magen verbleiben und ihn füllen.“ Und dann sei schlicht keine Nahrungsaufnahme mehr möglich und die Tiere verhungern. Dazu käme, dass in den Ballons neben dem Kunststoff auch verschiedene Chemikalien wie Weichmacher, die teilweise giftig sein können, verarbeitet sind.

Herzförmige Luftballons am blauen Himmel bei einer Hochzeitsfeier

Wittgenstein: Der Müll

Außerdem hält sich der Kunststoffmüll der Ballons über Jahrhunderte in der Natur und zersetzt sich dann zu Mikroplastik, welches die Tiere dann auch über die Nahrung aufnehmen. So gelange es in den Kreislauf der Umwelt. Dennoch seien Wildtiere von den Folgen des Ballonsteigens mehr betroffen als die heimische Pflanzenwelt. „Aber Müll gehört einfach nicht in die Landschaft“, betont Lisges. Auch wichtig zu beachten: „Helium ist auch eine begrenzte Ressource und die meisten Luftballons werden für das Fliegen lassen häufig mit Helium gefüllt, damit sie auch gut aufsteigen.“

Die Gewinnung von Helium ist sehr aufwendig und das Gas werde in anderen Bereichen wie der medizinischen Grundlagenforschung benötigt. Wenn es da wegen eines umstrittenen Brauchs zu Konkurrenzen käme, könne das zukünftig schwierig werden, da das Helium für wichtigere Dinge gebraucht wird. Das größte Problem: Man könne nicht voraussehen, wo die Ballons genau landen. „Die landen eigentlich überall, aber wenn die irgendwo in einer Stadt auf Boden treffen, dann werden sie wahrscheinlich eher gefunden und richtig entsorgt als in der freien Natur“, sagt Lisges. Vögel, die sich in den Schnüren verfangen, gebe es in der Stadt zwar auch, aber die Umweltschützerin vermutet, dass die Ballons in der freien Natur ein weitaus größeres Problem sind.

Und es werden immer mehr. Die Umweltschützerin berichtet, dass sie regelmäßig auf ihren Runden durch die Wittgensteiner Natur Luftballonreste findet. Denn sie sei da unterwegs, wo normalerweise nicht so viele Leute sind. „Ich bin echt erstaunt, wie viele Ballons ich so in unserer Region finde.“ Neulich habe ihr ein Förster bestätigt, der auch regelmäßig Luftballons findet, dass es immer mehr Ballons in den Wäldern werden.

Wittgenstein: Die Ursache

„Luftballons, die im Freien steigen gelassen werden, sind eine tödliche Gefahr für Natur und Tiere“, betont Lisges. Die Ballonreste landen unkontrolliert irgendwo und werden meistens nicht richtig entsorgt, sondern verrotten in der Umwelt. Sowohl die Schnüre an den Ballons als auch ihre Aufnahmen sind beides tödliche Bedrohung für Wildtiere. Die Ursache dafür, dass das Ballonsteigen dennoch auf vielen Feiern weiterhin durchgeführt wird, sieht die Umweltschützerin darin, dass sich viele Leute einfach keine Gedanken drüber machen, welche gravierenden Auswirkungen Luftballons wirklich auf die Umwelt haben.

Sie vermutet, dass sich auch immer wieder viele Menschen daran beteiligen, denen Umwelt- und Tierschutz schon wichtig sind, aber trotzdem Luftballons fliegen lassen, weil sie die Zusammenhänge nicht in all ihren Facetten erfassen und berücksichtigen. Daher ist für Eva Lisges die Aufklärung ein wichtiger Schritt, um ein Bewusstsein bei den Personen dafür zu schaffen. Man wolle die Menschen für die Gefahren von Luftballons sensibilisieren und Alternativen aufzeigen, damit diese ihr Verhalten anpassen. „Wir vom NABU wollen aufklären und einfach mal die Zusammenhänge erklären. Dabei appellieren wir an den gesunden Menschenverstand, dass es einfach total unnötig ist, diesen Müll in der Umwelt zu hinterlassen, der eine tödliche Gefahr für Tiere birgt“, erläutert Lisges. So könne den Leuten bewusst gemacht werden, was die harmlos wirkenden Luftballons in der Natur anrichten.

Die Alternativen für Feiern

Laut Umweltschützerin Eva Lisges könnte man beispielsweise die Ballons einfach anbinden – dann habe man zwar immer noch den Müll, könne diesen jedoch richtig entsorgen. Eine weitere Möglichkeit wäre es, andere Dekoration anzubringen und komplett auf den Kunststoffmüll der Luftballons zu verzichten. „Nur weil keine Ballons da sind, heißt es noch lange nicht, dass die Hochzeit nicht gelungen ist“, so Lisges. Denn alternativ könne man auch mit Seifenblasen eine tolle Hochzeit feiern und schöne Fotomotive schaffen.

Eine Idee wäre es auch, den Wunschkarten, die eigentlich an den Luftballons befestigt werden, Kalenderwochen zuzuteilen und entweder einen Kalender für das Brautpaar daraus zusammen zu stellen oder dem Paar, die Karten an verschiedenen Daten per Post zukommen zu lassen. „Es gibt viele schöne Dinge, die man für eine Feier planen kann, die weniger schädlich für die Umwelt sind und von denen die Brautleute länger etwas haben“, erklärt Lisges.

