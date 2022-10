Wittgenstein: Jugendliche sammeln essbare Spenden

Wittgenstein. Im Kirchenkreis Wittgenstein sind die Jugendlichen nun von Haus zu Haus gezogen und haben Obst und Gemüse gesammelt. Das steckt dahinter.

Auch heute noch sind die Erinnerungen an das Erntedankfest nicht erloschen. Denn: Überall im Wittgensteiner Kirchenkreis wurde am ersten Oktober-Wochenende Erntedank gefeiert. Hier ein paar Beispiele aus unterschiedlichen Orten: Schon samstagmorgens waren in Weidenhausen, aber auch in Birkelbach und Birkefehl junge Leute unterwegs, um an den Haustüren in ihren Ortschaften Gaben für die üblichen Erntedank-Stillleben am Abendmahlstisch im Chorraum zu sammeln. Pfarrerin Berit Nolting freute sich, dass trotz der Ferien Katechumenen und Konfis, manchmal sogar um Geschwister verstärkt, Obst, Gemüse und Blumen in die Weidenhäuser Kirche brachten, die die Jugendlichen als Spenden bekommen hatten. Rund um die Kanzel gestalteten ehrenamtliche Mitarbeiterinnen die Gabentische, wie es hier gern gepflegte Tradition ist.

In Birkelbach ist es indes Tradition, dass sich vor allem Mädchen und Jungen mit Mitarbeiterinnen des Kindergottesdienst-Teams und jetzt auch mit Pfarrer Jaime Jung auf den Weg machen. Im Nachbarort Birkefehl waren unter anderem zwei Jugendliche, die vor wenigen Monaten konfirmiert wurden unterwegs. Auch Presbyteriums-Mitglieder der Kirchengemeinde waren an der Gesamt-Aktion beteiligt. Alle Gaben waren für die Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel bestimmt, am Ende kam hier so viel zusammen, dass Christiane Bernshausen-Dellori und Regine Homrighausen mehr als zwei Kofferraum-Ladungen mit Lebensmitteln aus Birkelbach nach Erndtebrück bringen konnten.

Spenden für die Bad Berleburg-Erndtebrücker Tafel

Auch wenn beim Abendgottesdienst von Pfarrerin Kerstin Grünert und dem Team in Erndtebrück unter der Überschrift „Vom Leben und Genießen“ bewusst nicht nur fürs strikt Lebensnotwendige, sondern ganz ausdrücklich auch für die Dinge, die das Leben einfach nur schöner machen, gedankt wurde, waren auch hier die gesammelten Gaben für die örtliche Tafel bestimmt.

Lesen Sie auch: Lebensmittel retten – gleich starten

Genau wie in Eslohe beim Jubiläums-Gottesdienst zum 75-jährigen Bestehen der Evangelischen Petri-Kirchengemeinde und wie beim Erntedank-Gottesdienst der Gleidorfer Kirchengemeinden in der Schmallenberger Christuskirche, beide Gemeinden gehören zum Wittgensteiner Kirchenkreis und beide sammelten für die Mescheder Caritas-Tafel. Pfarrerin Ursel Groß zitierte in Schmallenberg ein Gebet, dass das Vaterunser genauer in den Blick nahm: „Unser tägliches Brot gib uns heute, das beten viele Menschen auf der ganzen Welt, aber bei vielen ist der Tisch nicht gedeckt. Sie können nicht danken.“

Lesen Sie auch: Wittgensteiner Tafel bittet um Mithilfe

So stand für die Gleidorfer Pfarrerin fest: „Unser tägliches Brot gib uns heute, das beten wir nicht nur für uns. Hilf uns, Gott, dass wir dein tägliches Brot verteilen helfen, wo es nötig ist.“ Ganz ähnlich fasste es Christine Liedtke im Gebet zusammen. Sie hatte zunächst sonntags beim großen Berleburger Erntedank-Gottesdienst im Museum am Rothaarsteig gepredigt, danach gab es am Dienstagnachmittag noch bei der Girkhäuser Frauenhilfe im Oster-Treff einen Gottesdienst.

Lesen Sie auch: Lionsclub Wittgenstein präsentiert Adventskalender

Dort formulierte die Berleburger und Girkhäuser Pfarrerin im Fürbittengebet: „Gott, wir danken dir, dass Du die Welt weise geordnet hast. Unser kleiner Verstand kann wohl nicht im Letzten begreifen, wie alles zusammenhängt und einander beeinflusst. Hilf uns, dass wir diese Ordnung nicht zu sehr stören. Gott, wir denken an die Menschen, die nicht genug zu essen haben. Lass sie an unserem Reichtum teilhaben. Lass uns weltweit denken - und begreifen, dass wir teilen müssen.“

Eine Bilderschau gibt es unter www.kirchenkreis-wittgenstein.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein