Wittgenstein: Karneval, Poetry-Slam und Immobilienmesse

Am Samstag lädt der ECC zum großen Carnevalsball in die Schützenhalle nach Erndtebrück ein.

Wittgenstein Am Wochenende, 2. bis 4. Februar, ist in und um Wittgenstein wieder einiges los. Hier kommen unsere Tipps für das Wochenende.

Hoch die Hände - Wochenende: Für alle, die noch nicht wissen, was sie am Wochenende in und um Wittgenstein machen wollen, haben wir wieder einige Freizeittipps gesammelt.

Mein Tipp

Als absoluter Karnevalsfan geht mein Tipp für dieses Wochenende wieder nach Erndtebrück - denn dort findet der große Carnevalsball des ECC in der Schützenhalle statt. Los geht es um 19.11 Uhr. Und vielleicht haben Sie ja schon das passende Kostüm parat - denn auch in diesem Jahr besteht die Chance auf einen Preis bei der Kostümprämierung.

Für die ganze Familie

Am Samstag findet um 15 Uhr „Conni - Das Zirkus-Musical“ im Erwin-Piscator-Haus in Marburg statt. „Zusammen mit ihrer Freundin Julia steht für Conni eine große Zirkus-Aufführung in der KiTa bevor. Vorher soll dort auch noch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht allerdings so einiges schief“, heißt es. Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Besucher zum Teil der Inszenierung.

Im Rampenlicht

Am Freitagabend (20 Uhr) ist der Arfelder Tobias Beitzel mit seinem Programm „Dorfkind“ zu Gast im Otto-Reiffenrath-Haus in Neunkirchen. Karten gibt es am Empfang im Rathaus Neunkirchen sowie über das Kartentelefon 02735-767-0.

Sporthighlight der Woche

Zugegeben: Es ist dieses Mal eine ungewöhnliche Sportart: Am Samstag findet in der Zeit von 10 bis 15 Uhr ein Jonglage- und Diabolo-Workshop mit Mo de Bleu im Kulturhaus Lÿz statt. „In entspannter Atmosphäre werden grundlegende Techniken im Umgang mit Diabolo, Bällen, Ringen, Keulen und Pois erlernt und Erlerntes intensiviert.“ Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab 9 Jahren sowie an Jugendliche, Erwachsene und Großeltern.

Mal was anderes

Bauwillige und Renovierungsfans aufgepasst: Am Samstag findet in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die 15. Immobilienmesse der Sparkasse in Bad Berleburg statt. Dann werden sich rund 50 Aussteller präsentieren - unter ihnen befinden sich auch viele „Wiederholungstäter“.

