Wittgenstein: Keine Präsenz-Gottesdienste bis 10. Januar

Auch in Wittgenstein wird es in den evangelischen Gotteshäusern nach einer Empfehlung der Landeskirche keine Präsenz-Gottesdienste geben.

Wittgenstein. Wittgensteiner Kirchengemeinden treffen schwere Entscheidung und folgen Vorschlag der Evangelischen Landeskirche von Westfalen.

Nach einer Video-Konferenz der Superintendentinnen und Superintendenten in der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) mit Präses Annette Kurschus am Dienstagnachmittag fand anschließend auch im Wittgensteiner Kirchenkreis mit seinen Gemeinden von Erndtebrück bis Winterberg, von Eslohe bis Bad Laasphe eine Zoom-Konferenz statt. Superintendentin Simone Conrad sprach über die Diskussionen und Entscheidungen, die zum einen in einer großen Traurigkeit, zum anderen aber auch in einer großen Einmütigkeit gefällt worden waren.

Klare Empfehlung

Herauskamen elf Empfehlungen, die man auf der Kirchenkreis-Homepage nachlesen kann. Darunter folgende zwei Punkte: „Die Evangelische Kirche von Westfalen hält es angesichts der gegenwärtigen und deutlich veränderten Lage - trotz der bisher bewährten Schutzkonzepte - für ein Gebot der Vernunft, auf Versammlungen von Menschen möglichst zu verzichten, um Menschen nicht zu gefährden. Darin erkennen wir zu diesem Weihnachtsfest unseren Auftrag, der Liebe Gottes zu den Menschen zu entsprechen. Deshalb empfehlen wir den Kirchengemeinden in der EKvW dringend, ab sofort und über die Weihnachtsfeiertage bis zum 10. Januar 2021 auf alle Präsenzgottesdienste und andere kirchliche Versammlungen (in Gebäuden und unter freiem Himmel) zu verzichten.“

Drei Gemeinden müssen noch entscheiden

Eine Stunde lang sprachen die Pfarrerinnen und Pfarrer der 14 Gemeinden in Wittgenstein und Hochsauerland über ihre Gedanken und Gefühle, Bedenken und Besorgnisse. Doch auch hier kristallisierte sich schnell heraus, dass die Pfarrerschaft im Wittgensteiner Kirchenkreis die landeskirchlichen Empfehlungen ebenfalls traurig und einmütig unterstützt. Endgültig entschieden werden musste über die Empfehlungen aus Bielefeld anschließend natürlich von den einzelnen Presbyterien. In der gleichen Zwickmühle von kirchlichem Auftrag und wahrgenommener Verantwortung, fielen auch hier die bisherigen Voten eindeutig aus: Die Kirchengemeinden Arfeld, Bad Laasphe, Banfetal, Birkelbach, Dorlar-Eslohe, Erndtebrück, Feudingen, Girkhausen, Gleidorf, Raumland und Wingeshausen haben die landeskirchlichen Empfehlungen übernommen, Bad Berleburg, die Lukas-Kirchengemeinde im Elsoff- und Edertal und Winterberg waren am Mittwochmittag noch in der Entscheidungs-Findung.

Gemeindebüro für Publikumsverkehr geschlossen

Auch die Gemeindebüros und das Berleburger Haus der Kirche sind nun bis in den Januar geschlossen - und nur noch telefonisch erreichbar. Die Telefonnummern finden sich auf der Homepage des Wittgensteiner Kirchenkreises. Genau wie die Telefonnummern aller Pfarrerinnen und Pfarrer. Gemeindeglieder werden ausdrücklich ermutigt, in den aktuellen besonderen Tagen bei Bedarf auf diesem Weg auch in der Seelsorge Kontakt aufzunehmen.