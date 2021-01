Wittgenstein: Keiner muss im Winter auf der Straße schlafen

Wittgenstein. Für den Umgang mit wohnsitzlosen Menschen gibt es klare Regelungen - nicht nur im Winter.

In Deutschland muss niemand im Winter auf der Straße übernachten. Auch die Wittgensteiner Kommunen unterhalten Notunterkünfte für Obdachlose.

Das zeigt eine Recherche nachdem die Freiwillige Feuerwehr Bad Berleburg am Sonntag das „Lagerfeuer“ eines Obdachlosen hinter dem Bad Berleburg er Bahnhof löschen musste. Der Mann wurde anschließend direkt in eine Notunterkunft eingewiesen. In sozialen Netzwerken war sofort die Frage aufgekommen, warum eine Stadt wie Bad Berleburg denn kein „Obdachlosenasyl“ unterhalte.

Auf Notfälle vorbereitet

Tatsache ist, die Stadt Bad Berleburg, wie auch alle anderen Kommunen, ist auf solche Fälle vorbereitet: „Wir haben für solche Notfälle eine Unterkunft deren Plätze allerdings beschränkt sind. Grundsätzlich muss keiner auf der Straße übernachten“, berichtet Rebecca Kaletsch von der Stadt Bad Berleburg.

Gesetzliche Grundlage

„Grundlage ist das Ordnungsbehördengesetz. Danach sind wir verpflichtet, Gefahren abzuwenden - hier die Obdachlosigkeit. Die Einweisung in eine Unterkunft oder Wohnraum ist damit eine Maßnahme der allgemeinen Gefahrenabwehr“, so Kaletsch weiter. Zuletzt war dies beispielsweise auch nach dem Brand in der Ederstraße der Fall, als für die Betroffenen kurzfristig durch die Stadt Kleidung und Unterkunft organisiert wurden. Wie oft diese Hilfe benötigt wird, dazu gibt es in Bad Berleburg keine Fallzahlen, weil keine Statistik geführt werde.

Durchschnittlich ein Fall in Bad Laasphe

„In Bad Laasphe stehen zur Unterbringung von Obdachlosen zwei Standorte - einer in der Kernstadt und einer in Puderbach - zur Verfügung. Momentan gibt es jedoch nur noch eine freie Unterbringungsmöglichkeit“, berichtet Ann Kathrin Müsse von der Stadt Bad Laasphe. Auch dort variieren die Fallzahlen. „Im Durchschnitt war es hier in den vergangenen Jahren ein Obdachloser pro Jahr, der auf der Durchreise war und in der Lahnstadt vorübergehend einen Schlafplatz suchte.“ Tendenziell werde im Winter aufgrund der Witterungsverhältnisse öfter nach solch einem Schlafplatz gefragt als im Sommer.





