Wittgenstein: Kirmes, Party und Schützenfest am Wochenende

Wittgenstein. Das Wochenende naht und in Wittgenstein ist einiges los. Hier sind unsere Top 6 der Freizeittipps für die Zeit vom 11. bis 13. August.

Kirmes, Party und Sommerfest – wir verraten, was am Wochenende vom 11. bis 13. August in und um Wittgenstein los ist.

Mein persönlicher Tipp für euch

Mein Tipp geht in dieser Woche nach Puderbach zur Kirmes. Die startet am Samstagabend mit einer Partyband. Sonntag gibt’s dann den Festzug. Weitere Infos gibt es hier.

Viel Spaß für wenig Geld

Am Freitag kommt die Band „Belexes“ zu „Freitags in Bad Laasphe“ auf den Wilhelmsplatz. „Das Publikum wird auf eine Reise durch die Rock-Welt der 70er, 80er und 90er Jahre bis heute entführt“, heißt es.

Schützenfeste in der Region

Sowohl in Girkhausen als auch in der Müsse wird am kommenden Wochenende Schützenfest – beide starten am Freitag.

Für die Kleinen

Wie wäre es mit einer kleinen Wanderung – und einem anschließenden Familientag im Bad Laaspher Residenzkino?

Sporthighlight der Woche

Am Samstag findet ab 9 Uhr in der Pulverwaldhalle in Erndtebrück die 6. Tischtennis-Meisterschaft der Tischtennis-Abteilung des TuS Erndtebrücks statt. Anmeldeberechtigt sind alle Spieler, die für einen Wittgensteiner Tischtennisverein spielen oder im Altkreis wohnen. Wer Bock hat, kann auch einfach nur zuschauen.

Mal was anderes

Der Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg (VHV) veranstaltet am kommenden Wochenende sein Sommerfest an der Espequelle. Dann wird der Backofen angeheizt und nach Erreichen der nötigen Temperatur Brot, Hefezöpfe und Kuchen gebacken. Gäste und Helfer sind willkommen.

