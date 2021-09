Wittgenstein: Konfirmanden verbringen Zeit miteinander

90 Jugendliche und Mitarbeitende hatten sich beim Fischelbacher Lutherhaus versammelt, 40 bei der Evangelischen Kirche Erndtebrück.

Erndtebrück/Fischelbach. „Nicht gesucht, trotzdem gefunden!“ Diese Überschrift stand Freitagabend über einem Zoom-Gottesdienst für junge Leute aus dem Solidarraum Laasphe und Erndtebrück. Die Neuorganisation des Wittgensteiner Kirchenkreises in Solidarräumen wurde bei der Synode Ende 2019 beschlossen. Aus den damals vier Regionen sollten drei Solidarräume werden. Während sich für das Hochsauerland nichts änderte, splittete sich die Erndtebrücker Kirchenkreis-Region auf: Die Kirchengemeinden Raumland und Wingeshausen kamen zur früheren Berleburger Region hinzu, Birkelbach und Erndtebrück bildeten mit Bad Laasphe, Banfetal und Feudingen den Solidarraum im Süden.

+++ Zukunft des Kirchenkreises war Thema

Freizeit-Wochenende aller Konfirmandinnen und Konfirmanden

Corona mit seinen Alltags-Einschränkungen behinderte schon im vergangenen Jahr die Annäherung zwischen den einzelnen Gemeinden im neuen Verbund. Am dritten September-Wochenende hätte jetzt eigentlich das erste gemeinsame Freizeit-Wochenende aller Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem neuen Solidarraum auf dem Plan gestanden. Das musste erneut ausfallen. Deshalb gab es jetzt ein Ersatzangebot, das mit einem virtuellen Gottesdienst startete, für den sich über 100 Gäste aus den fünf Kirchengemeinden an ihren Computern oder Handys einwählten. „Nicht gesucht, trotzdem gefunden“ war denn jetzt auch das Gefühl bei vielen Teilnehmern. Der Zoom-Gottesdienst war ein Beweis dafür, wie gut man inzwischen zusammenarbeitet – auch, wenn man noch nicht so viel Gelegenheit gehabt hat, einander besser kennenzulernen.

Mit GPS-Geräten unterwegs

Anspiel und Andacht, einzelne Gedanken und die Gebete von vielen Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Kirchengemeinden nahmen in dem Gottesdienst das neue Miteinander in einem größeren Raum auf. Am darauffolgenden Samstag ging es dann ganz praktisch und handfest ums Suchen und Finden: Zwar endlich wieder mit echter Begegnung, leider aber an zwei unterschiedlichen Orten und entlang der alten Bruchkante mit Bad Laasphe, Banfetal und Feudingen auf der einen sowie Birkelbach und Erndtebrück auf der anderen Seite.

90 Jugendliche und Mitarbeitende hatten sich beim Fischelbacher Lutherhaus versammelt, 40 bei der Evangelischen Kirche Erndtebrück. Wobei diese Orte nur der Treffpunkt für die Andacht am Anfang und das abschließende Abendessen waren, zwischendurch waren die Teilnehmer, die im kommenden Jahr konfirmiert werden, in Fünfer-, Sechser-, Siebener-Gruppen mit GPS-Geräten unterwegs. Diese empfangen Satelliten-Signale zur Positionsbestimmung und ermöglichen das sogenannte Geocaching, eine Form der traditionellen Schnitzeljagd. Überall galt es, unterschiedliche Stationen anzusteuern.

Finden, Rätseln und Vertrauen

In Fischelbach war man fast bis nach Hesselbach unterwegs, die Gruppen wurden immer von Mitarbeitenden, manchmal sogar aus der Pfarrerschaft begleitet und mussten an den jeweiligen Fundorten die nächste Station und ihre Koordinaten selbst enträtseln. In Erndtebrück bekamen die Gruppen von den Mitarbeitenden die Längen- und Breitengrade-Angaben für die nächste Station, die sie dann mit Hilfe der GPS-Geräte finden mussten. Hier warteten an den verschiedenen Zielpunkten erlebnispädagogische Einheiten, in denen mit Vertrauen und Kommunikation Probleme gelöst und Aufgaben erledigt werden mussten. Sowohl in Fischelbach als auch in Erndtebrück hatten mit Frank Kopp und Hans-Peter Haas Väter von Ehrenamtlichen aus der kirchlichen Jugendarbeit die Routen ausgeklügelt. Birthe Becker-Betz, die mit Franzi Schneider vom Kirchenkreis-Kompetenzzentrum für Kinder-, Jugend- und Familienarbeit diesen zweiteiligen Konfi-Tag organisierte, zog am Ende ein sehr zufriedenes Fazit: Der Gottesdienst sei ein „toller Startschuss“ für die Veranstaltung gewesen.

