Wittgenstein: Kreis meldet Rekordstart beim Stadtradeln 2023

Siegen-Wittgenstein. Schon über 120.000 Kilometer zurückgelegt. Damit die Zahlen weiter steigen, gibt es ein Pendlergewinnspiel und Tourenangebote in Wittgenstein.

Stadtradeln 2023 hat in Siegen-Wittgenstein einen Rekordstart hingelegt. Die Zahl der aktiven Teilnehmer ist jetzt schon fast so hoch wie am Ende des Stadtradelns in 2022. Das berichtet der Kreis Siegen-Wittgenstein und legt Zahlen vor, verweist auf noch kommende Radtouren-Angebote und ein Gewinnspiel: Nach nur vier Tagen hätten 1847 Radlerinnen und Radler in 312 Teams in die Pedale getreten. 121.225 Kilometer seien dabei schon zusammengekommen. Das entspreche einer CO2-Einsparung von 20 Tonnen. Denn darum gehe es am Ende beim Stadtradeln: die Lust am Fahrradfahren fördern, etwas für die eigene Gesundheit tun und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Lesen Sie auch:

So läuft Stadtradeln in Bad Berleburg

Siegen-Wittgenstein: Zum 3. Mal geht es in den Wettbewerb Stadtradeln

Gewinnspiel für Pendler

Der Beitrag zum Klimaschutz entstehe ganz besonders dann, wenn Fahrten, die üblicherweise mit dem Auto gemacht werden, mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Um das zu fördern, hat der Kreis in diesem Jahr ein Gewinnspiel für Arbeitspendler gestartet: Wer in den drei Stadtradeln-Wochen bis zum 16. Juni an mindestens fünf Tagen mit dem Rad zur Arbeit fährt und sich dies von seinem Arbeitgeber bestätigen lässt, hat die Chance ein E-Bike im Wert von 3500 Euro zu gewinnen! Die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

Organisierte Touren

Wer beim Stadtradeln nicht alleine in die Pedale treten möchte, kann in den kommenden zweieinhalb Wochen noch an vielen organisierten Touren teilnehmen. Die nächste findet am Freitag, 2. Juni, in Bad Laasphe statt, organisiert vom MTB Laasphe (17 Uhr, E-Bike-Feierabendtour, Startpunkt Wilhelmsplatz).

Am Samstag, 3. Juni, startet die 2. Sternfahrt des ADFC Siegen-Wittgenstein an verschiedenen Orten im Kreisgebiet (10 Uhr, Bad Berleburg Bahnhof; 12 Uhr, Siegen Scheinerplatz; 12 Uhr, Kreuztal, Roter Platz).

Ebenfalls am Samstag bietet in Hilchenbach MTB-Guide Klaus Jung ein Sicherheitstraining für E-Bikefahrer an. Die 15-km-Tour beginnt um 10 Uhr auf dem Markplatz (um 10 Euro Spende für einen guten Zweck sowie um Anmeldung unter Klaus.Jung1@gmx.de wird gebeten).

Am Sonntag, 4. Juni, lädt der Skiclub Burbach zu einer 25-km- und einer 50-km-Tour ein (9 Uhr, freie Fahrt auf ausgeschilderten Touren mit Start und Ziel an der Skihütte). Startgeld 5,00 Euro pro Person bzw. 10,00 Euro für Familien. Dafür gibt es aber auch kostenlose Verpflegung (Kuchen, Gegrilltes, Getränke).

Am gleichen Tag wird in Freudenberg ab 14 Uhr eine E-Bike-Tour über 30 km angeboten (Start: Parkplatz am Gambachsweiher).

Am Dienstag, 6. Juni, organisiert der ADFC ab 18 Uhr eine anderthalbstündige Feierabendtour ab dem Scheinerplatz in Siegen.

Alle Informationen zu diesen und zu zehn weiteren Touren finden Interessierte unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein