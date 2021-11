Wittgenstein: Kreis richtet Impfstelle in Salzmannschule ein

Bad Berleburg/Siegen. Wie der Kreis am Mittwochabend mitteilt, wird die feste Impfstelle in der ehemaligen Salzmannschule durch das DRK betrieben: Das sind die Details.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein wird eine feste Impfstelle in der ehemaligen Salzmannschule auf dem Stöppel in Bad Berleburg, Hermann-Böttger-Weg 7, einrichten. Diese wird genauso wie die Impfstelle in der Ziegelwerkstraße 30 in Siegen ab kommenden Dienstag, 23. November, regelmäßige Impfmöglichkeiten anbieten. Diese sind dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr.

Lesen sie dazu auch:

Wohnortnahes Impfangebot installieren

„Damit möchten wir auch in Wittgenstein ein wohnortnahes Impfangebot ermöglichen, um noch mehr Menschen einen einfachen Zugang zur Corona-Schutzimpfung zu eröffnen“, betont Landrat Andreas Müller: „Die Impfung bietet einen verlässlichen Schutz gegen eine schwere Erkrankung. Sie rettet Leben und verhindert trotz hoher Inzidenzen einen kompletten Lockdown, wie er noch vor einem Jahr bei niedrigeren Inzidenzen nötig war.“

Lesen sie auch:

Terminvereinbarung nötig

Als Betreiber der Impfstelle in Bad Berleburg hat der Kreis den Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes gewinnen können. Dieser möchte jetzt kurzfristig Medizinische Fachangestellte (MFA) einstellen, bzw. Personen, die die Voraussetzungen erfüllen, impfen zu dürfen. Art und Umfang der Beschäftigung kann individuell vereinbart werden. Interessierte wenden sich formlos per E-Mail an: bewerbung@drk-siegen-wittgenstein.de.

Kassenärztliche Vereinigung stellt die Impfärzte

Die Impfärzte für beide Impfstellen werden wieder von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) gestellt.

Ehemalige Salzmann-Schule als Impfstelle Bad Berleburg für ganz Wittgenstein - gestelltes Foto Foto: Eberhard Demtröder

In den Impfstellen werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Für Boosterimpfungen muss die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegen. Bei einer Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson Johnson kann die Auffrischungsimpfung auch bereits nach vier Wochen erfolgen.

Auch Booster-Impfung möglich

Wer eine Zweit- oder Auffrischungsimpfung möchte, wird gebeten, vorhandene Unterlagen mitzubringen. Zudem ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen bereits ausgefüllt mitzubringen. Alle Informationen – inklusive Aufklärungsbogen – gibt es unter: www.siegen-wittgenstein.de/impfen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein