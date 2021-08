Wittgenstein: Lahnwanderweg der Zweitschönste im ganzen Land

Bad Laasphe. Die beliebte Route erhält in einer Abstimmung des Wandermagazins „Deutschlands schönster Wanderweg“ unter dem Strich 3748 Stimmen.

Die Wanderfreunde haben abgestimmt, jetzt ist nach langem Vorlauf das Ergebnis endlich da: Der Lahnwanderweg ist der zweitschönste Wanderweg in ganz Deutschland. Im Zeitraum der Abstimmung hatten die Stadt Bad Laasphe und die TKS kräftig die Werbetrommel für die Route gerührt – und das mit Erfolg. Knapp 20 Prozent aller abgegebenen Stimmen konnte der Lahnwanderweg schlussendlich einfahren. Mehr Stimmen konnte nur noch der Vukanmaar-Pfad in der Eifel für sich verbuchen.

Etappen in Wittgenstein Die ersten beiden Etappen des Lahnwanderwegs befinden sich in Wittgenstein. Am Forsthause Lahnquelle startet die Tour und führt zunächst entlang des Märchenwanderwegs „Kleiner Rothaar“. Nach etwa 15 Kilometern liegt das erste Ziel in Feudingen. Die zweite Etappe führt von Feudingen nach Bad Laasphe zum Haus des Gastes durch das Ilsetal – 17 Kilometer lang.

Die Stadt Bad Laasphe und die TKS erklären zu diesem Erfolg: „Wir freuen uns mit dem Lahntal Tourismus Verband über die sehr gute Platzierung und hoffen neue Gäste auf dem Lahnwanderweg aber auch Lahnradweg begrüßen zu dürfen.“ Der Lahnwanderweg steht hoch in der Publikumsgunst: insgesamt knapp 40.000 Menschen haben in der Wahl ihre Stimme hinterlassen und den Lahnwanderweg auf den zweiten Platz in der Kategorie der Mehrtagestouren gewählt.

Zweiter Platz ein „großer Erfolg“

Vom Bad Laaspher Entenberg schaut der Wanderer hinunter ins Lahntal – solche Ausblicke sind es, die dem Weg die Stimmen gebracht haben. Foto: Lahntal-Tourismus-Verband

Philipp Borchardt, Geschäftsführer beim Lahntal-Tourismus-Verband, ist stolz: „Wir haben uns sehr gefreut, zu den zehn Wanderwegen deutschlandweit zu gehören, die von der Fachjury in dieser Kategorie nominiert wurden. Dass der Lahnwanderweg dann bei der Publikumswahl sogar den zweiten Platz erreicht hat, ist ein großer Erfolg.“

Borchardt ist sich sicher, „Ohne die Unterstützung der Menschen aus dem Lahntal und den angrenzenden Regionen, die für den Lahnwanderweg gestimmt haben, wäre dieses tolle Ergebnis nicht möglich gewesen. Dieser zweite Platz ist daher ein Gewinn des gesamten Lahntals.“ Der Lahnwanderweg erhielt 3.748 Stimmen, was einem Anteil von 17,94 Prozent entspricht. Der erste Platz bei den Mehrtagestouren ging an den Vulkanmaar-Pfad in der Eifel. Den dritten Platz belegte die Murgleiter aus dem Schwarzwald.

Wandern wird immer beliebter

„Dass so viele Menschen wie nie zuvor abgestimmt haben, zeigt, dass Wandern immer beliebter wird. Es zeigt auch, dass sich die Arbeit lohnt, die vor Ort in eine gute Qualität der Wege gesteckt wird. Unser Dank gilt hier den Wegepatinnen, Wegepaten und Kommunen, die dafür sorgen, dass der Lahnwanderweg dauerhaft ein wunderschönes Wandererlebnis bietet“, so Borchardt abschließend. Nächstes Jahr feiert der Lahnwanderweg bereits sein 10-jähriges Jubiläum. Eine Veranstaltungsreihe ist dann geplant, bei der Wanderfans den Lahnwanderweg auf unterschiedliche Art und Weise (neu) entdecken können.

Die aktuellen Infos zum Jubiläum gibt es in einigen Wochen unter www.lahnwanderweg.de und unterwww.daslahntal.de

