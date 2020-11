Wittgenstein: Leser dekorieren Westfalenpost-Redaktion

Bad Berleburg. Nach den Umzug der Redaktion helfen Leser dabei, es den Teammitgliedern schön zu machen. Wir suchen Bildmotive.

Lisa Klaus, Ramona Richter und Eberhard Demtröder haben es bereits getan. Jetzt bin ich an der Reihe! Nach dem Umzug unserer Redaktion in neue Büroräume im dritte Obergeschoss der Sparkasse in Bad Berleburg schaue auch ich auf nackte, weiße Wände, die eine schöne Dekoration vertragen könnten.

Wandern und Wittgenstein auf einem Motiv

Und da kommen unsere Leserinnen und Leser ins Spiel, die ja auf dieser Seite im Lokalteil immer wieder unter Beweis stellen, dass sie einen Blick für tolle Motive oder kuriose Schnappschüsse haben. Ich möchte an der Wand gegenüber meines Schreibtischs gerne ein Bildmotiv aufhängen, dass zwei ganz wichtige Ws meines Lebens widerspiegelt. Ich möchte ein Motiv, das mein Hobby Wandern und die Wittgensteiner Natur vereint. Erlaubt ist alles, was schön ist und definitiv aus Wittgenstein stammt. Also Wald, Wild, Wisente, wunderschöne Wiesen und was es nicht alles gibt. Überraschen Sie mich mit starken Impressionen.

Foto-Vorschläge per Email einreichen

Schicken Sie die Fotos, die meinen Wünschen entsprechen, ab sofort mit dem Kennwort „Wandbild“ per Mail an berleburg@westfalenpost.de und hängen Sie das Foto als Datei an. Vergessen Sie dabei nicht Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer mit anzugeben, damit wir Sie im Fall eines Gewinns kontaktieren können. Bitte achten Sie auch darauf, dass die Bilder eine entsprechend gute Qualität haben, damit sie auf Leinwand gezogen werden können.