Wittgenstein: Liegt am 1. Advent schon Schnee?

Wittgenstein. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – aber wird am 1. Advent in Wittgenstein auch schon Schnee liegen? Unser Wetterexperte macht eine Vorhersage.

Leise rieselt der Schnee über Wittgenstein – aber machen diese zarten Flocken schon einen Winter? Am Freitag fallen über Wittgenstein die ersten Schneeflocken – ob es für eine Schneedecke am 1. Advent reicht, weiß Wittgensteins Wetterexperte Julian Pape.

Jetzt „wird es richtig spannend“, schreibt Pape. „Der bisher sehr ruhige November holt zu seinem letzten großen Schlag aus. Das Tiefdruckgebiet ,ANDREAS’ bringt sich schon aktuell über den Niederlanden und Belgien in Position und es führt am Abend und in der kommenden Nacht die ersten kräftigeren Schneefälle der Saison über das Wittgensteiner Land hinweg“, so Pape weiter auf seiner Facebook-Plattform.

In der kommenden Nacht setzt sich dieses Regen-, und Schneefallgebiet laut Pape dann genau über dem Wittgensteiner Land fest und es bringt vor allem dem Raum Erndtebrück und dem Rothaarkamm entlang 5 bis 10 cm Schnee. Hier muss vor allem auch im Straßenverkehr auf mögliche Glätte geachtet werden.

„Weniger wird es weiter im Osten und Südosten unserer Region, in den tiefsten Lagen an Eder und Lahn wohl nur ein wenig weiß. Über das Wochenende dann aber weiter zurückgehende Temperaturen und einige Schauer fallen teils bis in die tiefsten Lagen als Schnee. Ab etwa 400 bis 500 Metern Höhe ist es frühwinterlich mit leichtem Dauerfrost und weiteren Schneefällen“, prophezeit Pape Schnee zum erste Advent in Wittgenstein.

