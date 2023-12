Wittgenstein: Livemusik, Bärentanz und X-Mas-Party

Wittgenstein Trotz der Feiertage ist in und um Wittgenstein am langen Wochenende einiges los. Unsere Freizeittipps für den 22. bis 27. Dezember.

Hoch die Hände - Wochenende. Und da es dank Weihnachten für viele Menschen ein verlängertes Wochenende ist, gibt es dieses Mal unsere Freizeittipps für die Zeit vom 22. bis 27. Dezember.

Mein Tipp für euch

Wie wäre es mit ein wenig zusätzlichem Weihnachtsfeeling im Winterdorf? Das Winterberger Winterdorf hat auch während der Feiertage geöffnet. Kleine dekorierte Holzhütten mit vielen Advents- und Winterideen, heißen Glühwein und gebrannten Mandeln locken auf den Marktplatz mitten im Winterberger Stadtzentrum, nicht weit vom Wittgensteiner Land entfernt.

Für die ganze Familie

Eine Weihnachtsgeschichte für Ungeduldige, Tiger und Bären gibt es an Heiligabend um 11 Uhr im Kulturhaus Lÿz in Siegen.Janoschs Weihnachtsstück macht sich über den allgemeinen Geschenkewahn lustig und lässt die Tiere ein Weihnachtsfest der Begegnung und der Freundschaft erleben. Weitere Informationen zum Theaterstück und den Karten gibt es unter 0271/3332448.

Im Rampenlicht

Der Posaunenchor Bad Laasphe spielt an Heiligabend ab 15.30 Uhr auf dem Wilhelmsplatz einige Weihnachtschoräle zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest. „Genießen Sie die Vorstellung unter freiem Winterhimmel und stimmen Sie sich auf den Heiligen Abend ein. Für wärmende Getränke ist gegen eine Spende dank der Bürgeraktionsgemeinschaft Bad Laasphe gesorgt“, teilen die Veranstalter mit.

Am Samstag wird es im Laternchens Weinliebe in Siegen musikalisch. Ab 20 Uhr treten dort die Musiker von itzend - dem Akustik Duo auf. Ein Mix aus Oldies und Rock‘n‘Pop wartet dann auf die Besucherinnen und Besucher. Die können sich schon mal entspannt auf die anstehenden Weihnachtstage einstimmen. Weitere Infos gibt es unter 0271/67346790.

Partyzeit

Während es der ein oder andere eher ruhig und besinnlich an den Feiertagen mag, zieht es manch einen gemeinsam mit Freuden eher nach draußen zum Feiern. Wer Lust auf Tanzen und Party hat, für den dürfte die X-Mas-Night der Sportfreunde Birkelbach 1921 sicher das Richtige sein. Einlass am 25. Dezember ist ab 20 Uhr. Die Karten gibt es im Vorverkauf für 10 Euro bei der Sparkasse Wittgenstein in Erndtebrück und Bad Berleburg, Schuh- und Textilmoden Otto in Feudingen sowie bei Lotto Geßner in Erndtebrück. Die Karten am Abend kosten 12 Euro.

Nur einen Tag darauf lädt die Burschenschaft Dotzlar zum Bärentanz in die Kulturhalle ein. Einlass dort ist ab 19 Uhr. Auf ihrer Facebookseite hat die Burschenschaft zudem ein Gewinnspiel zum Bärentanz gestartet. Der Bärentanz der Burschenschaft Elsoff, der im Übrigen sein 40-Jähriges feiert, startet am 27. Dezember. Einlass in die Festhalle ist um 20 Uhr. Mit dabei ist dann auch Noisic - die Rock-Coverband.

Mal was anderes

Am Freitag werden die Hallenberger Straßen in ganz besondere Stimmung getaucht, wenn um 18 Uhr der Oldtimer-Weihnachtskonvoi an der Ausstellungshalle der Hallenberger Oldtimerfreunde startet. „Ob Oldtimertraktor oder Auto, Lkw, Moped oder Fahrrad, alle sind eingeladen, sich mit festlicher Gestaltung dem Oldtimer-Konvoi anzuschließen“, heißt es. Die Besichtigung der Fahrzeuge ist ab 17.30 Uhr und ab circa 20 Uhr an der Oldtimerhalle möglich. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Vereins.

