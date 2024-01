Wittgenstein: Livemusik, Musical und Rodel-Weltcup

Wittgenstein Weihnachtscircus oder Musical: Hier kommen unsere Freizeittipps für das Wochenende vom 5. bis 7. Januar.

Die Feiertage sind erstmal vorbei. Während die einen sich nun auf entspannte und vor allem ruhige Tage auf der Couch freuen, möchten andere gern etwas unternehmen. Wir haben daher wieder ein paar Freizeittipps für das kommende Wochenende (5. bis 7. Juli) zusammengestellt.

Mein Tipp

Für alle, die vor Weihnachten nicht genug Zeit hatten, in Weihnachtsstimmung zu kommen, gibt es dies für den ein oder anderen vielleicht nachträglich noch im Winterberger Weihnachtsdorf. Die kleinen Holzhütten in der Stadtmitte laden noch bis Sonntag zum gemütlichen Verweilen ein - egal ob bei gebrannten Mandeln, Kakao oder Glühwein.

Für die ganze Familie

Am Freitag gibt es in der Siegerlandhalle ab 17 Uhr ein Musical für die ganze Familie. Dann wird die Geschichte von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer erzählt. Weitere Infos gibt es unter 06508917346.

Im Rampenlicht

Wie wäre es am Samstag mit einem Besuch im Theater? Um 19.30 Uhr startet im Bruchwerktheater in Siegen das Stück „Der Weg zurück“ - ein Schauspiel von Dennis Kelly. Weitere Infos zum Theater gibt es im Internet.

Nicht mehr am Wochenende, dafür am Montag findet das traditionelle Neujahrskonzert mit der Philharmonie Südwestfalen in Bad Laasphe statt – um 20 Uhr geht es in der Aula des Städtischen Gymnasiums los. Eintritt: 26 Euro im VVK und 28 Euro an der Abendkasse.

Sporthighlight der Woche

Am Wochenende findet in Winterberg der Eberspächer Rodel-Weltcup statt. Weitere Informationen unter www.winterberg.de.

Mal was anderes

Wer immer noch in Weihnachtsstimmung ist, findet unter anderem auch in Marburg eine passende Location. Auf dem Messeplatz findet auch am Wochenende (am Freitag um 19.30 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr) der Weihnachtscircus statt. Weitere Infos gibt es unter www.weihnachtscircus-marburg.de.

