Wittgenstein: Maiwanderung im engsten Kreis

Am 1. Mai zieht es traditionell viele Menschen auf Wanderschaft. Auch in diesem Jahr ist dies in kleiner Runde möglich – jedoch mit nur einer weiteren, nicht dem Haushalt zugehörigen Person.

Wittgenstein. Keine Gruppen aus mehreren Haushalten, keine gemeinsame Grillparty: Einschränkungen gelten auch am 1. Mai. Stichpunktartige Kontrollen geplant.

Der 1. Mai steht vor der Tür. Traditionell zieht es an diesem Tag viele Menschen mit ihrem Bollerwagen oder gut gefüllten Rucksäcken nach draußen zum gemeinsamen Wandern. Das gemeinsame Ziel-Bierchen im Biergarten oder eine kleine Feier nach der Wanderung aber muss in diesem Jahr aufgrund der bundesweiten Notbremse leider ausfallen. Wir haben bei bei den Kommunen nachgefragt, was am 1. Mai erlaubt ist und was nicht.

Kontaktbeschränkungen

Grundsätzlich sind Wanderungen erlaubt – egal, ob am 1. Mai oder an einem beliebig anderen Tag. „Die maßgebliche Bundesnotbremse gibt vor, dass sich Menschen eines Hausstandes mit einer Person eines weiteren Hausstandes in der Öffentlichkeit treffen", teilt die Stadt Bad Laasphe auf Nachfrage dieser Zeitung mit. „Da die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Siegen-Wittgenstein derzeit noch deutlich über dem Wert von 100 liegt, greift in Siegen-Wittgenstein – und damit auch in Bad Laasphe – die sogenannte Bundesnotbremse (§ 28b IfSG). Diese besagt, dass in Landkreisen, in denen die vom RKI veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, Treffen im öffentlichen und im privaten Raum nur zwischen Angehörigen eines Haushaltes und maximal einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt (einschließlich der zum zweiten Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) gestattet sind. Das betrifft auch die traditionellen Maiwanderungen durch die Wittgensteiner Natur", fügt die Stadtverwaltung hinzu. Heißt: Wandern ja, nur leider nicht als Gruppe mit verschiedenen Haushalten.

Ausgangsbeschränkung

Und auch was die Ausgangsbeschränkung betrifft, bleibt es im Kreis Siegen-Wittgenstein bei der nächtlichen Ausgangssperre. „Von 22 bis 5 Uhr gilt nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes eine Ausgangsbeschränkung für den Kreis“, heißt es aus dem Erndtebrücker Rathaus. „Partys oder vergleichbare Feiern sind generell untersagt“, teilt dazu die Stadt Bad Laasphe mit.

Kontrollen

„Die Stadt Bad Berleburg wird am 1. Mai auf Grundlage der Erfahrungen vergangener Jahre schwerpunktmäßige Kontrollen durchführen und dabei den Fokus auf Orte richten, die als beliebte Anlaufstelle am Mai-Feiertag gelten“, heißt es aus dem Rathaus.

Und auch das Ordnungsamt der Stadt Bad Laasphe wird „im Rahmen seiner Möglichkeiten am 1. Mai Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der aktuellen Beschränkungen durchführen“. Inwieweit an diesem Tag mit einem erhöhten Aufkommen von Wanderern zu rechnen ist, hängt laut Stadtverwaltung von verschiedenen Faktoren ab. „Bei sonnigem Wetter und wärmeren Temperaturen wird es sicherlich mehr Menschen in die Natur ziehen. Darüber, ob es sich hierbei dann jedoch um „normale Spaziergänger“ handelt oder doch um verabredete Maiwanderungen, bei denen wirklich gezielte Treffen (und Treffpunkte) im Raum stehen, kann derzeit nur spekuliert werden. Hier kann man nur noch einmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, weiterhin Rücksicht zu nehmen und die derzeitigen Regelungen und Auflagen einzuhalten, die ebendiese Maitreffen mit Personen aus mehr als zwei Haushalten untersagen“, teilt die Stadt mit.

„Sollten Verstöße beobachtet oder angezeigt werden, werden diese entsprechend geahndet. Diese sind jedoch im Einzelfall zu bewerten. Erfreulicherweise konnten in der letzten Zeit nur sehr wenige Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt werden. Auch die nächtliche Ausgangssperre wurde größtenteils eingehalten. Grundsätzlich ist dies sehr positiv zu bewerten und zeigt, dass sich die meisten Bürger an die Regelungen halten.“

Das Ordnungsamt der Gemeinde Erndtebrück hat bereits in den letzten Wochen die Einhaltung der aktuellen Regelungen stichprobenartig und im Rahmen der personellen Möglichkeiten kontrolliert. „Am kommenden Wochenende werden im Gemeindegebiet verstärkt Kontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes durchgeführt. Bisher wurden allerdings nur wenige Verstöße gegen die aktuellen Beschränkungen festgestellt und durch die Ordnungsamtsmitarbeiter entsprechend geahndet“, teilt die Gemeinde mit.