Wittgenstein: Marodeste Kreisstraßen-Brücke steht in Aue

Die Ederbrücke der Kreisstraße 45 „Zu den Gründen“ in Aue ist dringend sanierungsbedürftig. Sie hat bei der jüngsten Brückenprüfung nur noch einen „ungenügenden Zustand“ aufgewiesen. Sie ist damit die schlechtes Brücke an einer Kreisstraße in Siegen-Wittgenstein