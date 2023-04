Wittgenstein: Massiver Ausfall von Internet und Mobilfunk

Die Ursache für den Ausfall soll in Bad Berleburg liegen. Bislang unbestätigten Informationen zufolge soll es zu einem Fehler in einem Knotenpunkt in Bad Berleburg - mutmaßlich im Telekomgebäude in der Schulstraße - gekommen sein.

Bad Berleburg. Für 45 Minuten waren weite Teile von Wittgenstein ohne Internetverbindung. Das ist über den Ausfall bislang bekannt.

Am Dienstag ist es zwischen 11.40 und 12.30 Uhr zu einem fast flächendeckenden Ausfall von Internetverbindungen und Mobilfunk im Altkreis Wittgenstein gekommen. Das bestätigte untere anderem auch die Leitstelle der Kreispolizeibehörde auf Anfrage dieser Zeitung. Auch die Redaktion der Westfalenpost/Westfälische Rundschau war massiv betroffen.

Lesen Sie auch:

Für Wirtschaftsbetriebe, die auf schnellen Datenaustausch, Emails und Internettelefonie angewiesen sind, waren das bange Minuten am Dienstag - auch weil über die Störung kurzfristig keine Hinweise zu finden waren.

Ursache soll in Bad Berleburg liegen

Die Ursache für den Ausfall soll in Bad Berleburg liegen. Bislang unbestätigten Informationen zufolge soll es zu einem Fehler in einem Knotenpunkt in Bad Berleburg - mutmaßlich im Telekomgebäude in der Schulstraße - gekommen sein. Was zum Absturz einer technischen Einrichtung und zum Zusammenbruch des Leitungsnetzes geführt hat, ist ebenfalls noch unklar. Fakt aber ist, dass es in in weiten Teilen Bad Berleburgs aber auch in Bad Laasphe und Erndtebrück zu Ausfällen gekommen ist.

Während in Bad Berleburg und wohl auch in Teilen von Erndtebrück Internet und Mobilfunk ausgefallen waren, sollen in Bad Laasphe zumindest Mobilfunk-Verbindungen weiter möglich gewesen sein, weil diese mutmaßlich über einen anderen Knotenpunkt in Hessen angebunden sind.

Kurze Unterbrechung

So schnell wie es ausgefallen war, war es auch wieder da. Nach gut 45 Minuten waren Telefongespräche und Internetverbindungen über Telekomnetze wieder möglich. Der Telekommunikationskonzern hat bislang auf eine Anfrage dieser Zeitung noch nicht geantwortet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein