Wittgenstein: Matthias Vollpracht neuer Fachgebietsleiter

Siegerländer hat zum 1. März die Nachfolge von Manfred Gertz beim Regionalforstamt angetreten

Siegen-Wittgenstein. Das Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein freut sich sehr, Matthias Vollpracht als neuen Fachgebietsleiter des Landeseigenen Forstbetriebes begrüßen zu dürfen. Als Nachfolger von Manfred Gertz, dem jetzigen Forstamtsleiter, der mehr als 25 Jahre lang diese Aufgabe wahrgenommen hat, lenkt und verantwortet er nun seit dem 1. März die Geschicke des Staats- und Stiftswaldes.

Nach dem Studium der Forstwirtschaft an der FH in Göttingen absolvierte erden Vorbereitungsdienst im damaligen Staatlichen Forstamt Bad Driburg bevor ihn der Weg anschließend für 10 Jahre in das Betreuungsrevier Welschen Ennest im heutigen Regionalforstamt Kurkölnisches Sauerland führte.

Seit 2008 Revierleiter

Seit 2008 ist Matthias Vollpracht nun auch beruflich wieder in seiner Heimat, im schönen Siegen-Wittgenstein angekommen. Als Revierleiter des Revieres Hofginsberg im Staatswald wurde ein weiterer Grundstein für die jetzt anstehende, verantwortungsvolle Aufgabenwahrnehmung gelegt, auf die er sich sehr freut und diese insbesondere vor dem Hintergrund der zu bewältigenden Großkalamität als zukunftsweisende Herausforderung ansieht und gerne annimmt. Als gebürtiger Siegerländer und langjähriger Mitarbeiter im Forstamt kennt Matthias Vollpracht die Menschen und Wälder seiner Heimat sehr gut, weiß um die vielfältigen Sichtweisen der Menschen und Kundenwünsche. Daher ist er bestens auf die neue Funktion im Forstamt vorbereitet, die er gernetransparent und authentisch erfüllen möchte. Matthias Vollpracht freut sich schon sehr, im Team mit seinen Kolleginnen und Kollegen die anstehenden Aufgaben gemeinsam anzugehen und die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern.