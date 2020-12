Wittgenstein: Neuer Bildungsgang zum Koch am Berufskolleg

Wittgenstein Zielgruppe: Junge Menschen, die ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt und keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden haben.

Da die Ausbildungszahlen im Gastgewerbe in den letzten Jahren gesunken sind, möchte das Berufskolleg Wittgenstein ein Ausbildungsangebot machen, das die Fachkräfteversorgung der Region unterstützen soll.

Ein neuer Vollzeit-Bildungsgang bietet innerhalb von drei Jahren eine Ausbildung zur Köchin oder zum Koch nach Rahmenlehrplan und Ausbildungsverordnung und bereitet auf die entsprechende Kammerprüfung (IHK) vor. Er soll jungen Menschen trotz nachteiliger Arbeitsmarkt-Situation oder persönlicher Disposition den Abschluss einer Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) ermöglichen.

Vorbereitung fürs duale System der Berufsausbildung

Der neue Bildungsgang richtet sich an junge Menschen, die ihre allgemeine Schulpflicht erfüllt haben und keinen passenden Ausbildungsplatz gefunden haben, was in der derzeitigen Situation in der Tat schwierig ist. Dabei möchte das BKW nicht als Konkurrenz der einheimischen Ausbildungsbetriebe auftreten, sondern vielmehr versuchen, die Schülerinnen und Schüler gastronomisch so vorzubereiten, dass sie jederzeit ins duale System der Berufsausbildung wechseln können. Ein Einstieg in diese besondere Art der Ausbildung ist bei ausreichender Bewerberzahl zum 1. Februar 2021 möglich.

Mehr Infos: im Internet auf www.berufskolleg-wittgenstein.de oder telefonisch unter Tel. 02751/9263-270