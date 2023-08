Wittgenstein: Neustart der NRW-SPD mit Landrat im Vorstand

Die Delegation der SPD Siegen-Wittgenstein beim Landesparteitag in Münster.

Siegen-Wittgenstein. Die Delegation aus Siegen-Wittgenstein setzt sich beim Landesparteitag vor allem für Auszubildende ein, die oft viel zu wenig verdienten.

Voller Einsatz für die Menschen in NRW: Auf dem Landesparteitag in Münster hat die SPD ihre Spitze gewählt und inhaltliche Schwerpunkte unter der Überschrift „Die neue SPD im Westen“ gesetzt – mit zahlreichen Impulsen aus Wittgenstein und Siegerland.

So gehört Landrat Andreas Müller auch in den nächsten zwei Jahren dem Vorstand an, der angeführt wird von den beiden Vorsitzenden Sarah Philipp und Achim Post. „Personell sind wir richtig gut aufgestellt – und auch die Themen, die wir anpacken, haben unsere volle Unterstützung“, sagen Nicole Reschke und Adhemar Molzberger stellvertretend für die siebenköpfige Delegation aus dem Kreisgebiet.

Auch die Anträge aus Siegen-Wittgenstein zu Arbeit, Digitalisierung und Bildung sind auf dem Landesparteitag angenommen worden. „Uns liegt die Stärkung der dualen Ausbildung sehr am Herzen. Deswegen haben wir ein Papier auf den Weg gebracht für mehr Anerkennung, attraktive Vergütung und finanzielle Anreize, Stärkung der überbetrieblichen Berufsbildungsstätten und Modernisierung der Ausbildungsinhalte“, erklärt Molzberger. Die Co-Vorsitzende Reschke hat den Antrag zur Qualität für den Ganztag eingebracht und fordert landeseinheitliche Standards. Die Delegation hat zudem den Initiativantrag zum Erhalt der finanziellen Mittel für politische Bildung im Bundeshaushalt unterstützt.

