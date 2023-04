Wittgenstein: Osterfeuer, Party und große Dino-Ausstellung

Erinnerung an den Osterball im Jahr 2018: Über 330 Gäste feiern in der Schützenhalle Girkhausen bei einem grandiosen Auftritt der Partyband "Holidays" aus Hessen.

Wittgenstein. Auch am Oster-Wochenende findet in und um Wittgenstein wieder einiges statt: Hier kommen unsere aktuellen Freizeit-Tipps.

Hoch die Hände – Wochenende. Hier kommen unsere Tipps für die nächsten Tage – von Karfreitag bis Ostermontag.

Mein Tipp für euch

Ganz klar: Zu Ostern gehört ein Osterfeuer. Und davon werden in der Region zahlreiche veranstaltet am kommenden Wochenende – die meisten am Ostersamstag. Aufwp.de/wittgenstein haben wir eine Liste mit den Osterfeuer-Veranstaltungen in der Region veröffentlicht.

Viel Spaß fürs kleine Geld

Hier gibt es dieses Mal ein Tipp für die ganze Familie, denn im Schieferschaubergwerk in Raumland findet am Samstag um 14 Uhr die Ostereiersuche statt. Denkt bitte dran: In der „Grube Delle“ könnte es etwas kalt sein, also zieht euch warm an. Weitere Infos unter www.schieferschaubergwerk.de/aktuell.

Für die Kleinen

In Marburg findet am Messeplatz die große Dinosaurier-Erlebnis-Ausstellung statt – an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Auf der Ausstellungsfläche kann man über 50 verschiedenen Dinosauriern begegnen. Im Dino-Kindergarten gibt es für die ganz kleinen Besucher Minidinos zum Klettern und Streicheln und einen Dinosaurier-Fotokopf, in dem man sich fotografieren kann. Zwei der Dinosaurier waren bereits Teil des Hollywoodfilms „Jurassic Park“. Weitere Informationen gibt es hier.

Im Rampenlicht

Am Samstag, 19.30 Uhr, wird das Schauspiel „Einfache Leute“ von Anna Gschnitzer gezeigt. „Du kannst alles erreichen, wenn du nur hart genug arbeitest. Deine Faulheit allein ist Schuld daran, dass du es nicht schaffst.“ Das Stück im Bruchwerk Theater in Siegen erforscht in rastloser Körperlichkeit das Vorhandensein von Mauern, die nicht eingerissen werden können.

Sportliches Highlight der Woche

Das traditionelle und instinktive Bogenschießen in Winterberg findet täglich von 10 bis 13 Uhr statt. Die Ausrüstung wird gestellt. Treffpunkt ist am Skihang Schneewittchenlift Bremberg Parkplatz 3. Anmeldungen bitte bis zum Vortag um 16.30 Uhr bei der Tourist-Information Winterberg, 02981-9250-0 oder bei der Tourist-Infomation Hallenberg, 02984 8203.

Mal was anderes

Der Schützenverein Girkhausen veranstaltet am Sonntag seinen traditionellen Osterball. Einlass ist ab 20 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung wird auch in diesem Jahr die Partyband „Holidays“ sorgen.

