Wittgenstein: Party, Hüttenwanderung und Dorfjubiläum

Wittgenstein. Am Wochenende (18. bis 20. August) ist wieder einiges los in Bad Berleburg, Bad Laasphe und in Erndtebrück. Das sind unsere Freizeittipps.

Hüttenwanderung, Schützenfest, Jubiläen – am Wochenende ist in Wittgenstein wieder einiges los. Hier kommen unsere Freizeittipps für den 18. bis 20. August.

Mein Tipp für euch

In dieser Woche weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll – vielleicht beim letzten Wittgensteiner Schützenfest der Saison. Das startet am Freitagabend in Leimstruth. Infos unter wp.de/wittgenstein.

Für die ganze Familie

Livemusik, eine historische Schulstunde und „Zauberei zum Anfassen“ gibt es beim 125-jährigen Jubiläum der Alten Schule in Hemschlar. Von Freitag bis Sonntag wird dort gemeinsam gefeiert. Das komplette Programm gibt’s unter anderem auf wp.de/wittgenstein.

So auch im Fall des Dorfjubiläums in Wemlighausen, dass ebenfalls am Freitag mit einem Festkommers startet und anschließend bis Sonntagabend gefeiert wird. 850 Jahre – und 850 Meter stehender Festzug gepaart mit Livemusik und weiteren Attraktionen laden am Wochenende in den Ort ein.

Im Rampenlicht

Die Musikschule Wittgenstein feiert am Sonntag von 11.30 bis um 15 Uhr ihr Sommerfest – und präsentiert ein buntes musikalisches Programm im Hof der Musikschule in der Schloßstraße 13. Mit dabei sind vor allem Ensembles, wie die Big Band und der Chor.

Sporthighlight der Woche

Ebenfalls am Sonntag laden die Zugvögel Wittgenstein gemeinsam mit anderen Vereinen zur Hüttenwanderung nach Erndtebrück ein. Acht Vereine, sieben Hütten und ca. 13 Kilometer warten auf die Wanderer. Der Rundweg hat seinen Startpunkt zwar am Ederauenpark-- jedoch kann man dort einsteigen, wo man möchte. Eine Karte hierzu findet sich auf outdooractive.de.

