Wittgenstein: Party, Irische Rocknacht und gesunder Kochkurs

Am Samstag findet im Connection die Summerclosing-Party statt, bevor es bis November in die Sommerpause geht.

Wittgenstein. Wirtschaftsmesse „Wir in Wittgenstein“ oder Lasertag in Winterberg: Das sind die Tipps für das anstehende Wochenende, 21. bis 23. April.

Party-Time oder doch lieber gemütlich im weichen Sessel relaxen? Hier kommen die Freizeittipps für das anstehende Wochenende, vom 21. bis 23. April.

Mein Tipp für euch

Noch einmal richtig Party machen, bevor es in die lange Sommerpause (bis November) geht, kann man am Samstag im Connection in Bad Laasphe. Dort startet um 21 Uhr die „Summerclosing 1x1 Party“.

Viel Spaß für wenig Geld

Gleich an zwei Tagen – Samstag und Sonntag – können Interessierte ins Industriegebiet in Schameder fahren. Bei der Wirtschaftsmesse „Wir in Wittgenstein“ zeigen über 100 Aussteller, was die heimische Region zu bieten hat. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 12 Uhr bei der Firma Kiehl.

Für die Kleinen

Wie man gesund und vor allem lecker kochen kann erfahren Kinder ab 8 Jahren im Bad Berleburger Jugendcafé am Samstag ab 10 Uhr: Hier lernen die Kinder unter anderem welche Lebensmittel gesund sind und wie sie richtig zubereitet richtig lecker sein können. Eine Anmeldungen bitte an die Stadtjugendpflege Bad Berleburg.

Im Rampenlicht

Am Samstag ab 19 Uhr gibt es die Irish Rock Night mit The Rogues from County Hell, Oak Wood Paddys und Muirsheen Durkin. Gleich drei Bands nehmen ihr Publikum mit nach Irland und feiern mit ihm eine Irish Rock Night in der Dreisbachhalle Netphen in Dreis-Tiefenbach. Veranstalter ist das Kulturforum Netphen.

Sporthighlight der Woche

Da es am Wochenende laut Wetter-App auch mal ein wenig nass werden könnte, wäre doch ein Besuch im Rothaarbad zum Entspannen oder ein Besuch in der Indoor Arena Full-One Lasertag in Winterberg zum Austoben eine gute Möglichkeit sich im Trockenen zu bewegen. Infos zur Lasertag-Halle gibt es unter www.full-one-lasertag-winterberg.de/.

Mal was anderes

In Siegen findet am Sonntag ein ganz besonderer Stoffmarkt statt – der Deutsch-Holländische Stoffmarkt. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr finden Interessierte auf dem IKEA-Parkplatz in Siegen an zahlreichen bunt dekorierten und teilweise mit Stoff behangenen Ständen Bummeln gehen. Stoffe, Gardinen, Kurzwaren und Nähbedarf werden dabei in einer unglaublichen Vielfalt angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stoffmarkt-expo.de

