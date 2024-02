Wittgenstein: Party, Karneval und jede Menge Filmmusik

Wittgenstein Konzerte, Ausstellung oder Kamelle? Das sind unsere fünf Freizeittipps für das kommende Wochenende vom 9. bis 11. Februar.

Party, Karneval oder flauschige Teddybären? Wir haben für das kommende Wochenende, 9. bis 11. Februar, wieder fleißig Freizeittipps gesammelt und verraten, was in und um Wittgenstein los ist.

Mein Tipp für Sie

Am Samstagabend herrscht in der Mehrzweckhalle in Birkelbach Partystimmung. Dann findet dort wieder die traditionelle B.E.U.S.S.E reloaded Party statt. „Die Gäste dürfen sich auf einen früheren Einlass um 18.30 Uhr freuen, um sich schon mit Freunden und Bekannten auf die besten Rockhits einzustimmen. Bei klassischen und harten Rock- und Metal-Hits kann auf der Tanzfläche bis spät in die Nacht gefeiert werden“, schreiben die Organisatoren.

Für die ganze Familie

Am Samstag geht es ab 14.30 Uhr in der Girkhäuser Schützenhalle mit dem Kinderkarneval los. Das Programm startet dann um 15.11 Uhr. Neben Karnevalsmusik wird es unter anderem auch einen bunten Luftballon-Regen geben – ebenso viel Kamelle. Zudem ist Fitness-Coach und Tanzpädagogin Sonja Ising (von SiFit) auch in diesem Jahr wieder vor Ort und möchte die Kinder zum aktiven Mitmachen animieren.

Im Rampenlicht

Am Freitagabend ist die Philharmonie Südwestfalen mit ihrer „Gala der Filmmusik“ ab 19.30 Uhr im Apollo-Theater in Siegen zu Gast. Dann warten auf die Zuhörer viele bekannte Lieder aus den unterschiedlichsten Filmen. Infos zum Konzert und den Karten gibt es telefonisch unter 0271/77027720.

Sporthighlight der Woche

Wie wäre es mit einem Eventklettern? Das ist unter anderem in Winterberg möglich. Jedoch gibt es eine Mindestteilnehmerzahl - die liegt bei vier Personen. Weitere Infos zum Klettern und der Anmeldung gibt es im Internet unter winterberg.de.

Mal was anderes

Am Sonntag präsentiert das Heimathaus Diedenshausen die Sonderausstellung „Teddybären“. Der Teddybär ist seit Generationen ein beliebtes Spielzeug, das fast in jedem Kinderzimmer zu finden ist. Beginn ist um 14 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein