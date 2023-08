Wittgenstein: Party, Wandern und lange Saunanacht

Wittgenstein. Dämmerschoppen, Dorffest und ein Kids-Erlebnistag: Das sind unsere Freizeittipps für den 25. bis 27. August.

Hoch die Hände – Wochenende! Hier kommen unsere Freizeittipps für den 25. bis 27. August.

Mein Tipp für euch

Wie wäre es mit einem Dämmerschoppen? Hierzu laden die Altburschen Niederlaasphe für Samstag ab 16.30 Uhr auf dem Schulhof in Niederlaasphe ein. Für Stimmung und Unterhaltung sorgen die Sauerland Musikanten.

Viel Spaß für wenig Geld

Am Samstag – von 9 bis 16 Uhr – findet am Backhaus an der Espequelle die Veranstaltung „Kneipp-Aktionen und ein Backwochenende“ mit dem Verkehrs- und Heimatverein Bad Berleburg sowie einigen Akteuren aus Bad Berleburg, die sich dem Thema nach Sebastian Kneipp widmen, statt. Dann gibt es auch frisch gebackenes Brot und weitere Leckereien aus dem Backhaus.

Gefeiert wird aber auch in Wingeshausen beim Dorffest. Pünktlich zum 111. Geburtstag des TSV Aue-Wingeshausen ist es wieder so weit. Für die Festivität am Samstag und Sonntag hat der Sportverein als Ausrichter ein vielseitiges Programm unter freiem Himmel auf die Beine gestellt. Start ist am Samstag um 14.30 Uhr, ab 19 Uhr wird es mit der Coverband „Hitmix“ musikalisch. Sonntag geht das Dorffest dann weiter – unter anderem mit einem Frühschoppenkonzert.

Für die Kleinen

Im Rahmen des Dorferlebnistages, zu dem der Brauchtumsverein Wunderthausen für Samstag einlädt, findet unter anderem ab 15 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus der Kids-Erlebnistag für Kinder statt – unter anderem mit Schnitzeljagd,Schatzsuche und Hüpfburg.

Sporthighlight der Woche

Gemeinsam mit Moderator und Autor Manuel Andrack geht es am Sonntag, 11 Uhr, auf eine 6 Kilometer lange Tour zum Thema „Wandern, Waldbaden, Wohlfühlen“. Sie führt über den Premium-Spazierwanderweg „Märchenspur“. Weitere Informationen und telefonische Anmeldung bei der BLB-Tourismus GmbH: 02751/93 633.

Mal was anderes

Am Freitag findet im Berleburger Rothaarbad wieder die lange Saunanacht statt – und zwar ab 18 Uhr. Dann warten wieder viele Spezialaufgüsse, Snacks und Erfrischungen sowie FKK-Schwimmen ab 21 Uhr auf die Badegäste.

