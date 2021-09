Wittgenstein: Planer nehmen marode Nebenstecken ins Visier

Wittgenstein. Für mehrere Kreisstraßen hat der Landesbetrieb Straßen NRW umfangreiche Decken-Erneuerungen vorgesehen – allerdings erst im kommenden Jahr 2022.

Auf mindestens 17 Strecken in Wittgenstein hat der Landesbetrieb Straßen NRW, Regionalniederlassung Südwesfalen in Netphen, noch für das laufende oder in den nächsten Jahren Straßenbau-Maßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vorgesehen. Hier eine aktuelle Übersicht.

Kreisstraßen

K 33: Erndtebrück bis Rüppershausen, Bauarbeiten an einem Teilstück auf freier Strecke mit Instandsetzung einer Brücke über die Gleise der Oberen Lahntalbahn (RB 94). Baubeginn noch für dieses Jahr vorgesehen, Bescheid über Fördergelder liegt vor.

K 34:Rückershausen bis zur Einmündung in die L 719, Ausbau mit Anlage eines Rad- und Gehweges. Der Grunderwerb ist noch nicht abgeschlossen, Baumaßnahme wird um ein Jahr verschoben. Ein Zuschussantrag wird für 2023 gestellt.

K 36: Die Lahn-Brücke im Verlauf der Straße „Gennernbach“ in Bad Laasphe soll in der zweiten Jahreshälfte instandgesetzt und ferner die Deckschicht erneuert werden. Bescheid über Fördergelder liegt vor.

Ein kritischer Abschnitt im Verlauf der Kreisstraße K 42 von Wingeshausen über die Wisent-Wildnis nach Jagdhaus: Hier droht die Straßenböschung samt Leitplanke abzurutschen. Foto: Eberhard Demtröder

K 42:Wingeshausen bis Jagdhaus auf freier Strecke, Zuschuss-Antrag für geplante Oberbau-Erneuerung und Böschungsstabilisierung vorerst zurückgezogen, weitere Baugrund-Erkundungen und eventuell Planung erforderlich.

K 45: Leimstruth Richtung Rinthe, Oberbau-Erneuerung einschließlich Bau neuer Kreisverkehr an der Kreuzung B 62/K 45. Bescheid über Fördergelder liegt vor, Vorbereitungen laufen.

K 46: Von der Einmündung in die B 480 bis Sassenhausen, Decken-Erneuerung. Bau im kommenden Jahr 2022 vorgesehen, Zuschussantrag ist gestellt.

K 48:Balde bis Rinthe mit Teilabschnitt K 46, Decken-Erneuerung. Bau im kommenden Jahr 2022 vorgesehen, Zuschussantrag ist gestellt.

K 49:Womelsdorf bis Birkelbach, Decken-Erneuerung. Bau im kommenden Jahr 2022 vorgesehen, Zuschussantrag ist gestellt.

Soll im kommenden Jahr erneuert werden: die K 49 von Birkefehl Richtung Berghausen. Foto: Eberhard Demtröder

K 49:Birkefehl bis zur Einmündung in die K 47 von Berghausen nach Rinthe. Decken-Erneuerung, Bau im kommenden Jahr 2022 vorgesehen, Zuschussantrag ist gestellt.

K 50:Arfeld bis Meckhausen, Decken-Erneuerung, Bau im kommenden Jahr 2022 vorgesehen, Zuschussantrag ist gestellt.

Landesstraßen

L 632:Feudingen, Beseitigung einer Gefahrenstelle, teilweise Bepflanzung und Markierung stehen noch aus.

L 718: Meckhausen nach Dotzlar, Instandsetzung der Brücke über die Eder, Ausschreibung für Ende 2021, Bau für 2022 vorgesehen.

L 719: Feudingen, Instandsetzung Brücke über die Feudinge, Bauarbeiten noch in diesem Jahr vorgesehen.

L 903:Puderbach bis Richstein, Oberbau-Erneuerung, Streckenabschnitt für 2. Bauabschnitt muss überplant werden, Bauarbeiten für 2022 vorgesehen.

Bundesstraßen

B 62:Erndtebrück, Instandsetzung der Brücke über die Eder zwischen den beiden Kreiseln im Kernort, Baumaßnahme noch nicht ausgeschrieben, schwierige Verkehrsführung.

B 62:Niederlaasphe, Oberbau-Erneuerung, 2. Bauabschnitt für 2022 geplant.

B 62:Leimstruth, Anlage eines Kreisverkehrs auf der Kreuzung mit der K 45, in Planung.

Mit der vorliegenden Liste der laufenden und geplanten Bauarbeiten befassen sich am übernächsten Mittwoch, 15. September, die Politiker im Ausschuss für Wirtschaft, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur des Kreises Siegen-Wittgenstein. Der öffentliche Teil der Sitzung in der Aula des Siegener Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung beginnt um 17 Uhr.

