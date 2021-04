Wittgenstein: Polizei meldet ganze Reihe von Einbrüchen

Auch im Bad Berleburger Rothaarbad haben Einbrecher am Wochenende nach Beute gesucht. Entwendet worden sei nach ersten Erkenntnissen nichts, so die Polizei.

Bad Laasphe/Bad Berleburg. Aktiv gewesen sind die Täter am vergangenen Wochenende in Bad Laaspher Firmen sowie im Bad Berleburger Rothaarbad und der nahen Realschule.

Eine Reihe von Einbrüchen im Raum Wittgenstein meldet die Kreispolizeibehörde vom vergangenen Wochenende – und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern – zum Teil womöglich Mitglieder einer Einbrecher-Bande.

Am Freitagabend hörten Zeugen klirrende Scheiben im Bereich eines leerstehenden Altenheims in der Straße „Auf der Pfingstweide“ in Bad Laasphe. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort zwei Täter beobachten, die durch ein Fenster in das Innere des Gebäudes gelangt waren. Beide Männer flüchteten daraufhin. Einer der Einbrecher konnte jedoch festgenommen werden.

Gestohlenen Winkelschleifer für weiteren Einbruch genutzt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen drangen noch unbekannte Täter in gleich mehrere Firmengebäude an der Industriestraße und der Lahnuferstraße in Bad Laasphe ein. In einem der Betriebsgebäude hebelten die Täter ein Fenster im Obergeschoss auf, das sie durch eine Leiter erreichten. Sie brachen im Gebäude einen Tresor auf und entwendeten Bargeld sowie einen Winkelschleifer.

Dieser Winkelschleifer wiederum wurde beim Einbruch in ein weiteres Gebäude genutzt. Hier wurde ein Tresor aufgeflext, um Bargeld zu stehlen. Darüber hinaus hinterließen die Einbrecher nach Angaben der Polizei einen hohen Sachschaden.

Bargeld und Mobiltelefon verschwunden

In das dritte Firmengebäude gelangten die Täter durch das Aufhebeln von Türen. Aus einer Geldkassette wurde auch in diesem Fall Bargeld entwendet. Zusätzlich stahlen die Unbekannten ein Mobiltelefon. Aufgrund des räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs geht die Kriminalpolizei aktuell davon aus, dass alle Einbrüche auf das Konto einer Bande gehen.

Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich zwei Einbrüche in Bad Berleburg. Dabei drangen unbekannte Täter ins Rothaarbad sowie die angrenzende Realschule ein. In beiden Fällen brachen sie Türen mit körperlicher Gewalt auf. Entwendet wurde nach jetzigem Stand nichts. Es entstand jedoch Sachschaden.

In allen Fällen sucht die Kriminalpolizei in Bad Berleburg nach Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Die Beamten sind unter Tel. 02751/909-0 erreichbar.