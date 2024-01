Wittgenstein: Pool-Party, Après-Ski und Karnevalsball

Ausgelassen Karneval feiern - das ist am Wochenende beim großen Karnevalsball des EKV in Erndtebrück möglich.

Wittgenstein Partystimmung in der Region: Am Wochenende ist in und um Wittgenstein wieder einiges los. Hier kommen unsere Freizeittipps.

Hoch die Hände - Wochenende! Wir haben wieder fleißig Freizeittipps für die Zeit vom 26. bis 28. Januar gesammelt.

Mein Tipp

Als Karnevalsfan geht mein Tipp in dieser Woche nach Erndtebrück. Dort findet am Samstagabend der große Karnevalsball des EKV in der Schützenhalle statt. Um den 33. Geburtstag gebührend zu feiern, wurden unter anderem „eigene Interpretationen von Cats, Starlight Express, The Greatest Showman, Tabaluga, Aladin und Lord oft the Dance einstudiert“. Einlass ist ab 17.45 Uhr. Der Eintritt beträgt 7 Euro.

Für die ganze Familie

Die Hälfte des Schuljahres ist geschafft - und das kann am Samstag von 13 bis 17 Uhr bei der Pool-Party im Lehrschwimmbecken der Grundschule Aue-Wingeshausen gefeiert werden. „Neben dem Spaß im Pool warten eine Hüpfburg, eine Chill-Area, eine Slackline über dem Wasser und leckere Snacks“, schreiben die Organisatoren.

Im Rampenlicht

In Berghausen wird am Samstagabend eine Après-Ski-Party gefeiert. Die Sportfreunde Edertal laden ab 19.30 Uhr zum Winterball in die Kulturhalle ein. Das DJ-Duo „Die Gipfelstürmer“ aus Bayreuth sorgt für die Musik. Die Karten gibt es für 10 Euro im Vorverkauf bei der Sparkasse Wittgenstein, der Tankstelle Sonneborn in Berghausen und bei allen Vorstandsmitgliedern. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro.

Sporthighlight der Woche

Wie wäre es mit einer großen Wanderung - zum Beispiel entlang des Waldskulpturenweges? Bis freitags 16 Uhr kann man sich für das Wandertaxi anmelden. Es startet immer samstags um 10 Uhr am Holz- und Touristikzentrum in Schmallenberg und um 10.30 Uhr am Schlosstor in Bad Berleburg.

Mal was anderes

Die Comedygruppe „Eure Mütter“ präsentiert ihre neue Show „Fisch fromm Friseur“ im Eichener Hamer in Kreuztal. Los geht es am Samstagabend um 20 Uhr. Weitere Infos zu den Tickets und den Preisen gibt es unter www.kreuztal-kultur.de/veranstaltungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein