Wittgenstein: Regionale-Stern für „Naturentdeckerorte“

Bad Berleburg/Südwestfalen. Die drei Naturparke der Region haben sich zusammengetan, um an verschiedenen Plätzen in Südwestfalen Naturentdeckerorte zu schaffen. Hier sollen Kinder und Familien schon bald die heimische Flora und Fauna mit allen Sinnen und auch mit digitalen Hilfsmitteln erkunden können.

Durch das neue Angebot für Kinder und Familien wollen die Naturparke schon die Jüngsten für die Natur in der Region und ihren Schutz sensibilisieren. Nun wurde das Projekt „Naturentdeckerorte – Naturerleben für die Jüngsten“ im Rahmen der Regionale 2025 vom zuständigen Ausschuss mit dem zweiten Stern ausgezeichnet.„Der zweite Stern ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der Naturentdeckerorte. Daher ist meine Freude über die Erteilung – gemeinsam mit dem Team der Geschäftsstelle – groß. Und sie ist zugleich eine große Motivation“, freut sich Bernd Fuhrmann, der Vorsitzende des Naturpark Sauerland Rothaargebirge, über die Auszeichnung für das Regionale-Projekt.

Viele interessante Ideen

„Wir haben inzwischen viele Interessenten für die Idee gewonnen und tragfähige Ideen gesammelt. Dies beweist, dass wir auf einem nachhaltigen Weg sind. Die Naturentdeckerorte sollen Familien, Schulklassen, Kindergärten und auch Touristen ganz unverfälschte Einblicke in typische Lebensräume der Region geben. Die Natur soll aber nicht nur physisch erlebt werden, sondern auch mit digitalen Hilfsmitteln wie „Virtual Reality“-Installationen. Seit der Auszeichnung mit dem ersten Stern im August 2020 wurde daran gearbeitet, diese Idee mit Leben zu füllen. So erklärt Dr. Jürgen Wutschka, Verbandsvorsteher des Naturparks Arnsberger Wald: „Im Naturpark Arnsberger Wald sind tolle Ideen für neue Entdeckerorte gesammelt worden und wir warten nun auf eine kreative Umsetzung. Als Qualitätsnaturpark ist uns sehr daran gelegen, die Natur erlebbar zu machen.“ Vom Projekt verspricht man sich nicht nur einen niedrigschwelligen Zugang zu Natur, Umwelt und Heimat für Kinder.

Touristische Angebote

Die Naturentdeckerorte sollen auch das touristische Angebot in der Region bereichern. Neben dem Naturpark Sauerland Rothaargebirge, dem Zweckverband Naturpark Arnsberger Wald und dem Naturpark Diemelsee sind deshalb auch der Sauerland-Tourismus e.V. und der Touristikverband Siegerland-Wittgenstein am Vorhaben beteiligt. Auch mit weiteren Projekten der Regionale 2025, wie „Natur digital begreifen“ und „Nachhaltiges Qualitätsmanagement für die öffentliche Infrastruktur Südwestfalen am Beispiel des Tourismus“ sehen die Naturparke Kooperationsmöglichkeiten. Die Regionale 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt berücksichtigt.