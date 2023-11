Wittgenstein: Rockkonzert, Theater und Adventsausstellung

Auch an diesem Wochenende gibt es in der Region eine Adventsausstellung.

Bad Berleburg Am Wochenende, 24. bis 26. November, ist in und um Wittgenstein wieder einiges los. Das sind die Freizeittipps der Redaktion.

Ein Rockabend, eine Theatervorstellung oder auch ein Adventsmarkt: Das Wochenende steht bevor und wir haben wieder ein paar Freizeittipps für die Zeit vom 24. bis 26. November, für Sie gesammelt.

Mein Tipp

Mein Tipp geht in dieser Woche nach Wemlighausen. Dort findet am Samstagabend der Wemlighäuser Winter Wumms im Eventsaal (An der Lindenstraße 22) statt. Ein Benefizkonzert mit insgesamt fünf Bands, zu der die Band Galensång einlädt. Der Erlös ist für den guten Zweck. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es unter www.galensang.de. (Die Tickets sind limitiert.)

Für die Kleinen

„Weihnachten bei Michel aus Lönneberga“ heißt es am Freitag, 15 Uhr, im Bürgerhaus am Markt. Dann fegt Michel wie ein kleiner Wirbelwind durch die Adventszeit, immer auf der Suche nach neuem Unfug. Tickets gibt es bei der Touris-Information und der Sparkasse Wittgenstein. Weitere Infos zur Veranstaltung und den Tickets gibt es auch unter www.blb-kultur.de/kinder/artikel/weihnachten-bei-michel-aus-loenneberga/.

Adventsstimmung

Nachdem am vergangenen Wochenende die ersten Adventsmärkte in der Region stattfanden, sorgt am Wochenende Regina Wetter in der Rainstraße 63 in Niederlaasphe für vorweihnachtliche Stimmung bei ihrer Adventsausstellung „Floristik im Trend“ - und zwar am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Auch in Bad Berleburg findet ein Adventsbasar statt - am Sonntag von 16 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus des Pastoralverbunds Wittgenstein, Im Herrengarten 6.

Mal was anderes

„Komplexe Väter“ mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder ist eine Theaterproduktion, in der die Charaktere Anton und Erik im Fokus stehen. „Die Geschichte erkundet ihre unterschiedlichen Herangehensweisen als Väter“, heißt es. Los geht es in der Aula des Gymnasiums in Wilnsdorf um 20 Uhr. Infos unter 02739-802234.

