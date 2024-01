Wittgenstein: Rockkonzerte, Candlelight-Lesung und Rodelspaß

Die Bad Laaspher Kultdiskothek Connection geht mit Betreiber DJ Alex Hof in die nächste Saison - am kommenden Wochenende wird es dort eher rockig.

Rockmusik, Kinoabend oder eine Candlelight-Lesung? Hier kommen unsere Freizeittipps für das Wochenende vom 12. bis 14. Januar.

Mein Tipp für euch

Als Wander- und Kinofan habe ich in dieser Woche gleich zwei Tipps für Sie, die man optimal miteinander verbinden könnte. Wie wäre es beispielsweise mit einer kleiner Winterwanderung auf einem der vielen Wanderwege im Wittgensteiner Land und anschließend mit einem Film im Kino? Das aktuelle Kinoprogramm finden Sie auf den Homepages der Kinos in Bad Laasphe und Bad Berleburg.

Für die ganze Familie

Teddy-Fans aufgepasst: Am Sonntag kann in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Teddy-Ausstellung im Heimatmuseum in Diedenshausen besucht werden.

Im Rampenlicht

Freunde der rockigen Musik dürften am Samstag im Bad Laaspher Connection auf ihre Kosten kommen. Gleich vier Bands werden dort auftreten - neben der Band Metakilla sind dies Fuel‘n‘Stuff, Tonrausch und Ground2A. Einlass ist ab 19.30 Uhr, los geht es dann ab 20.30 Uhr.

Sporthighlight der Woche

Nach dem Rodel-Weltcup einmal die Geschwindigkeit und das Fahrgefühl erleben? Das ist ab Sonntag in Winterberg möglich. Mit bis zu 60 km/h fahren Sie durch eine der Schlüsselstellen der Winterberger Bobbahn! Während des Rodelns werden Sie von erfahrenen Trainern und Betreuern des Stützpunktes eingewiesen und begleitet. Treffpunkt ist in der Ziel-Arena am Kiosk.

Zur der gebuchten Uhrzeit findet zunächst eine Einweisung statt. Die eigentlichen Abfahrten beginnen ca. eine halbe Stunde später. Anmeldungen bitte bei der Tourist-Information Winterberg, Tel. 02981 92500 oder online.

Mal was anderes

Mal was anderes dürfte die Candlelight-Lesung mit Volker Bunse am Freitag um 19 Uhr im Kulturflecken Silberstern in Freudenberg sein. Weitere Informationen zur Lesung und den Tickets gibt es telefonisch unter 02734/3836 oder unter www.kulturflecken.de.

