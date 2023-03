Wittgenstein: Rocknacht, Festival, Kinderbasar und Kabarett

DJ Alex Hof feierte mit einem Grand Opening die Eröffnung des "Connection" in Bad Laasphe mit zahlreichen Feierlustigen. Jetzt findet am Samstag die Rocknacht statt.

Siegen-Wittgenstein/Hochsauerlandkreis. Das Wochenende steht an: Die besten Freizeittipps für das Wochenende vom 10. bis 12. März in und um Wittgenstein.

Hoch die Hände – Wochenende! Zeit für unsere Freizeittipps.

Mein Tipp für euch

Und hier habe ich gleich zwei rockige Tipps für euch, denn im Connection findet nach langem Warten endlich wieder die beliebte Rocknacht statt. Gleich zwei Bands – unter anderem ABCD – stehen dort am Samstagabend auf der Bühne. Mehr Infos gibt’s auf der Facebook- und Instagramseite des Connection. Und wem rund 90 Kilometer Fahrt nicht zu weit ist, kann am Wochenende auch zum Metal Diver Festival nach Marsberg (Sauerland) kommen. Dort tritt am Samstag unter anderem die finnische Band Ensiferum auf.

Viel Spaß für wenig Geld

Shoppen für die Kleinen? Das ist am Sonntag ab 14 Uhr in der Kulturhalle Wittgenstein in Dotzlar beim Kinderbasar möglich.

Für die Kleinen

Nachts im Museum – eine Entdeckungsreise für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren findet am Samstag ab 20 Uhr im Museum für Gegenwartskunst in Siegen statt. Was passiert, wenn es dunkel wird im Museum? Erwecken die Bilder zum Leben? Um eine Voranmeldung unter info@mgksiegen.de oder 0271 405 77 10 wird gebeten, spontane Teilnahmen sind aber auch möglich.

Im Rampenlicht

Im Rampenlicht stehen am Freitagabend um 20 Uhr zwei ganz besondere Frauen – die Weibsbilder. Claudia Thiel und Anke Brausch zeigen in „MalleDiven – Ausgebrannt am Sommerstrand“ wie Urlaub richtig geht – oder etwa doch nicht? Ein lustiger Abend im Haus des Gastes in Bad Laasphe ist garantiert. Weitere Infos gibt es bei der TKS oder unter www.proticket.de.

Sportliches Highlight der Woche

Wie wäre es angesichts der aktuellen Wetterlage mit einer Schneeschuhwanderung im Schmallenberger Sauerland mit Wolfgang Winterhoff? Eine Thermoskanne mit warmen Tee oder Glühwein eingepackt – und los geht es. Die passenden Schneeschuhe können zum Preis von fünf Euro beim Wanderführer ausgeliehen werden. Die Wanderung ist für alle ab 14 Jahren geeignet. Weitere Infos: https://eu5.bookingkit.de/onPage/list.

Mal was anderes

Die kleine Anime- und Manga-Convention mit Künstlern, Ausstellern sowie buntem Programm und Workshops findet am Samstag ab 11.30 Uhr in der BlueBox Siegen statt.

